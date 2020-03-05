Россельхозбанк рассказал о тратах мужчин к 8 марта

МОСКВА, 5 мар - РИА Новостим. Российские мужчины в преддверии Российские мужчины в преддверии 8 Марта увеличивают расходы на цветы, гаджеты, ювелирные украшения, билеты в театр и кино, сообщили РИА Новости в Россельхозбанке (РСХБ)

Эксперты банка оценили, что мужчины чаще всего покупают и дарят на Международный женский день. "На первом месте оказались цветы: у держателей карт РСХБ в 7 раз увеличиваются траты на эту категорию товаров. Хорошим дополнением к цветам становятся современные гаджеты - их покупают и дарят женщинам в 4 раза чаще", - рассказали в РСХБ.

Кроме того, в качестве подарка женщинам выступают ювелирные украшения, а также билеты в театр и кино: траты мужчин на них увеличиваются втрое. "Популярными в качестве подарков являются косметика и парфюмерия - рост трат накануне праздника увеличивается в 2,5 раза. На супермаркеты и детские игрушки затраты россиян увеличивается в 2 раза", - добавили в банке.

По экспертным оценкам РСХБ, средний чек подарка на 8 Марта в Москве составляет около 7 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге - 5 тысяч, в регионах - порядка 2 тысяч рублей. В целом обороты операций по картам в торгово-сервисной сети в мартовские праздничные дни вырастают на 65%.