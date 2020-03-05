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2020-03-05T13:19+0300
https://ria.ru/20200305/1568189411.html
Россельхозбанк рассказал о тратах мужчин к 8 марта
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РИА Новости

Россельхозбанк рассказал о тратах мужчин к 8 марта

13:19 05.03.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПродажа цветов накануне праздника 8 марта в одном из цветочных магазинов в Москве.
Продажа цветов накануне праздника 8 марта в одном из цветочных магазинов в Москве.
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новостим. Российские мужчины в преддверии 8 Марта увеличивают расходы на цветы, гаджеты, ювелирные украшения, билеты в театр и кино, сообщили РИА Новости в Россельхозбанке (РСХБ).
Эксперты банка оценили, что мужчины чаще всего покупают и дарят на Международный женский день. "На первом месте оказались цветы: у держателей карт РСХБ в 7 раз увеличиваются траты на эту категорию товаров. Хорошим дополнением к цветам становятся современные гаджеты - их покупают и дарят женщинам в 4 раза чаще", - рассказали в РСХБ.
Кроме того, в качестве подарка женщинам выступают ювелирные украшения, а также билеты в театр и кино: траты мужчин на них увеличиваются втрое. "Популярными в качестве подарков являются косметика и парфюмерия - рост трат накануне праздника увеличивается в 2,5 раза. На супермаркеты и детские игрушки затраты россиян увеличивается в 2 раза", - добавили в банке.
По экспертным оценкам РСХБ, средний чек подарка на 8 Марта в Москве составляет около 7 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге - 5 тысяч, в регионах - порядка 2 тысяч рублей. В целом обороты операций по картам в торгово-сервисной сети в мартовские праздничные дни вырастают на 65%.
Продажа цветов к 8 Марта
Вчера, 11:13
Эксперты рассказали, что выбирают россияне в подарки на 8 марта
"При этом основная доля увеличения трат по карточным продуктам во всех категориях приходится на мужчин, а женщины в это время предпочитают получать цветы, подарки и наслаждаться праздником", - сказала руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.
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РоссияМеждународный женский деньРоссельхозбанкОбщество
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