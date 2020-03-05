Минск назвал ошибочным развитие контактов с США в ущерб связям с РФ

МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко заявил, что логика расширения контактов республики с США в ущерб связям с Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко заявил, что логика расширения контактов республики с США в ущерб связям с Россией ошибочна.

"Логика расширения контактов с США за счет или в ущерб комплексным, многоуровневым, выгодным для нас связям с Россией ошибочна, не имеет смысла и неприемлема для нас", - заявил Кравченко в четверг в Минске на семинаре "Приоритеты международного парламентского сотрудничества в условиях формирования многополярного мира для развития Республики Беларусь". Его словам приводит агентство Белта.

Кравченко добавил, что развитие отношений Белоруссии и США идет постепенно и планомерно. "Я не согласен с теми, кто считает, что улучшение отношений Беларуси с США произошло из-за событий на Украине или из-за ухудшения американо-российских отношений. Процесс нормализации начался осторожно, медленно, неуверенно в 2012-м, частично даже в 2011 году. Развитие его обусловлено политической волей и усилиями обеих сторон", - сказал он.

Замминистра подчеркнул, что к нынешнему состоянию отношений стороны "пришли не неожиданно для нас, не по не зависящим от нас причинам, а намеренно работая на развитие сотрудничества и, безусловно, обсуждая вопросы, по которым наши позиции расходятся".

В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. В том числе активизировались визиты высокопоставленных американских чиновников в Белоруссию. Первого февраля республику посетил госсекретарь США Майк Помпео в рамках своего евразийского турне, он провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем.