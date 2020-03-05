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2020-03-05T13:18+0300
https://ria.ru/20200305/1568189251.html
Додон заявил, что Молдавию вынуждают выбрать президентом Санду
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РИА Новости

Додон заявил, что Молдавию вынуждают выбрать президентом Санду

13:18 05.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 мар — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в четверг, что на республику из-за рубежа оказывают давление, чтобы добиться на выборах главы государства победы экс-премьера Майи Санду.
"В этом году нас ждут президентcкие выборы в ноябре и некоторые уже поторопились выдвинуть свои кандидатуры, потому что есть огромное давление, в том числе из-за рубежа, чтобы все с правого фланга снова поддержали Майю Санду", - заявил Додон в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.
По словам президента, протест ветеранов приднестровского конфликта, прошедший на этой неделе в Кишиневе — это один из сценариев по дестабилизации обстановки, чтобы повысить градус напряженности в обществе.
"Я пока не участвую в предвыборной кампании, но призываю тех, кто уже готов баллотироваться, давайте делать что-то для людей, а не против кого-то", - добавил Додон.
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Бывшие участники приднестровского конфликта в понедельник устроили акцию протеста в центре Кишинева у здания правительства. Они требовали отставки кабинета министров и выражали недовольство социальной помощью, которая им предоставляется. Протест завершился вечером после того, как группа протестующих встретилась с премьером Ионом Кику и договорилась начать переговоры.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В Молдавии 2 марта отмечают день памяти всех павших в конфликте на Днестре.
Президента Молдавии с 1996 года выбирал парламент, законодательство было изменено в 2016 году. Первые прямые всенародные выборы президента прошли в ноябре 2016 года, победу на них одержал социалист Игорь Додон. Его соперником во втором туре была Санду.
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Майя СандуИгорь ДодонРумынияМолдавияСССРВ мире
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