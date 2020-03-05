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2020-03-05T15:01+0300
https://ria.ru/20200305/1568189231.html
Билли Портер рассказал, какой будет фея-крестная в новой "Золушке"
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РИА Новости

Билли Портер рассказал, какой будет фея-крестная в новой "Золушке"

15:01 05.03.2020
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© AFP 2020 / Getty Images for AFI / Amy Sussman, Walt Disney Productions (1949)Актер Билли Портер и крестная фея из мультфильма Disney "Золушка"
Актер Билли Портер и крестная фея из мультфильма Disney Золушка
© AFP 2020 / Getty Images for AFI / Amy Sussman, Walt Disney Productions (1949)
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Американский певец и актер Билли Портер рассказал, какой будет фея-крестная в его исполнении в новом фильме о "Золушке", сообщает Daily Mail.

"Когда на прошлой неделе я был на съемочной площадке, меня поразило, насколько глубоко я погружаюсь в этот образ, — прокомментировал Портер. — У магии нет пола. Поэтому мы представляем этого персонажа гендерно-нейтральным. По крайней мере, я так его играю. И это здорово".

Актер подчеркнул, что не боится негативной реакции со стороны зрителей, которая может последовать после такой революционной роли.

"Это классическая сказка для нового поколения. Думаю, дети и молодежь готовы к такому", — добавил он.

В октябре стало известно, что актер получил роль крестной феи в мюзикле, основанном на знаменитой сказке. Экранизацией занимается кинокомпания Sony.
Вместе с лауреатом премий "Тони", "Эмми" и "Грэмми" будет выступать Камила Кабелло (Золушка) и Идина Мензель (мачеха).
Премьера запланирована на февраль 2021 года.
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