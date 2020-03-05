Билли Портер рассказал, какой будет фея-крестная в новой "Золушке"

"Когда на прошлой неделе я был на съемочной площадке, меня поразило, насколько глубоко я погружаюсь в этот образ, — прокомментировал Портер. — У магии нет пола. Поэтому мы представляем этого персонажа гендерно-нейтральным. По крайней мере, я так его играю. И это здорово".