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Вильфанд рассказал, почему март в Москве будет теплее обычного
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РИА Новости

Вильфанд рассказал, почему март в Москве будет теплее обычного

13:16 05.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Отсутствие снежного покрова станет одной из причин, почему март 2020 года в Москве и области будет теплее, чем обычно, сообщил в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Почему мы ожидаем температуру в марте выше нормы? Дело в том, что обычно март - это зимний месяц. Обычно снег начинает разрушаться только в конце марта в Москве и Московской области... Но сейчас снега нет, во-первых. Во-вторых, земля не промерзла", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.
Таким образом, по его словам, тепло, которое будет поступать от Солнца, не будет тратиться на оттаивание земли, на уменьшение снежного покрова.
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Роман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
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