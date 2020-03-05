Вильфанд рассказал, почему март в Москве будет теплее обычного

"Почему мы ожидаем температуру в марте выше нормы? Дело в том, что обычно март - это зимний месяц. Обычно снег начинает разрушаться только в конце марта в Москве и Московской области... Но сейчас снега нет, во-первых. Во-вторых, земля не промерзла", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.