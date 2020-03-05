В России хотят изменить систему оплаты отпусков и декретов

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Минтруд разрабатывает законопроект о получении работниками всех страховых выплат от Фонда социального страхования, пишут Минтруд разрабатывает законопроект о получении работниками всех страховых выплат от Фонда социального страхования, пишут "Известия"

Как рассказали газете в пресс-службе правительства, основная его цель — обеспечение гарантированного получения россиянами страховых выплат, а также правильность исчисления их размеров. Речь идет о выплатах по больничному листу, пособиях по беременности и родам, а также оплате отпуска сверх установленных Трудовым кодексом 28 дней и погребения.

Снизит нагрузку с бизнеса

Глава общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин заявил РИА Новости, что новый закон снизит часть нагрузки с работодателя, а также освободила его от необходимости разбираться со злоупотреблениями.

По его словам, правительству предстоит решить, насколько проще такая процедура будет для самих сотрудников.

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский поддержал инициативу и заявил агентству, что перевод выплат по больничным, отпускам и декретам с работодателя на Фонд соцстрахования повысит социальные гарантии для работника.

Он отметил, что у предприятия в силу объективных причин может не хватать оборотных средств, и как следствие - денег на соцвыплаты.

"Теперь эту обязанность предлагается передать ФСС, а затем фонд сам напрямую будет решать все вопросы с предприятием", - отметил Рязанский.

Он подчеркнул, что предлагаемые изменения в духе поправок в конституцию, которые направлены на повышение социальных гарантий со стороны государства.

"Думаю, сенаторы поддержат этот законопроект", - заключил сенатор.

Справедливое изменение

В свою очередь, уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов в разговоре с РИА Новости назвал предложение Минтруда справедливым.