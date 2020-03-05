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В России хотят изменить систему оплаты отпусков и декретов
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РИА Новости

В России хотят изменить систему оплаты отпусков и декретов

13:14 05.03.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Минтруд разрабатывает законопроект о получении работниками всех страховых выплат от Фонда социального страхования, пишут "Известия".
Как рассказали газете в пресс-службе правительства, основная его цель — обеспечение гарантированного получения россиянами страховых выплат, а также правильность исчисления их размеров. Речь идет о выплатах по больничному листу, пособиях по беременности и родам, а также оплате отпуска сверх установленных Трудовым кодексом 28 дней и погребения.

Снизит нагрузку с бизнеса

Глава общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин заявил РИА Новости, что новый закон снизит часть нагрузки с работодателя, а также освободила его от необходимости разбираться со злоупотреблениями.
По его словам, правительству предстоит решить, насколько проще такая процедура будет для самих сотрудников.
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Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский поддержал инициативу и заявил агентству, что перевод выплат по больничным, отпускам и декретам с работодателя на Фонд соцстрахования повысит социальные гарантии для работника.
Он отметил, что у предприятия в силу объективных причин может не хватать оборотных средств, и как следствие - денег на соцвыплаты.
"Теперь эту обязанность предлагается передать ФСС, а затем фонд сам напрямую будет решать все вопросы с предприятием", - отметил Рязанский.
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Он подчеркнул, что предлагаемые изменения в духе поправок в конституцию, которые направлены на повышение социальных гарантий со стороны государства.
"Думаю, сенаторы поддержат этот законопроект", - заключил сенатор.

Справедливое изменение

В свою очередь, уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов в разговоре с РИА Новости назвал предложение Минтруда справедливым.
"Сейчас работодатели мало того что выплачивают в ФСС немалые взносы, так у них при оплате больничного возникает ещё и дополнительный финансовый разрыв: сначала заплати сотруднику, и только потом дождись возврата денег из фонда. Предлагаемый порядок гораздо более справедлив", - уверен бизнес-омбудсмен.
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Россия
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Щас снова что-нить намутят, но не в нашу пользу..
5 марта, 13:53
WOODY Woodpecker
3010001
Какая то очередная дичь от нашего чудного правительства
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Александр Сергеевич
2601101
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