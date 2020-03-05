Шесть стран создали Кибернетические войска Евросоюза

Страны-участницы подписали соглашение 4 марта в Загребе. Документ предусматривает работу международной группы гражданских и военных специалистов, которые будут мониторить киберпространство и оперативно реагировать на кибератаки, проводить расследования и ликвидировать последствия возможных инцидентов.