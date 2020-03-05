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Шесть стран создали Кибернетические войска Евросоюза
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РИА Новости

Шесть стран создали Кибернетические войска Евросоюза

13:13 05.03.2020 (обновлено: 14:01 05.03.2020)
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© Depositphotos / GorodenkoffВоенные в центре обработки данных
Военные в центре обработки данных
© Depositphotos / Gorodenkoff
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Шесть европейских стран подписали меморандум о создании Кибернетических сил ЕС быстрого реагирования, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны республики.
Речь идет об Эстонии, Польше, Хорватии, Нидерландах, Румынии и Литве, которая возглавила объединение.
Страны-участницы подписали соглашение 4 марта в Загребе. Документ предусматривает работу международной группы гражданских и военных специалистов, которые будут мониторить киберпространство и оперативно реагировать на кибератаки, проводить расследования и ликвидировать последствия возможных инцидентов.
Лидер будет меняться по принципу ротации. Еще семь стран присоединились к инициативе в статусе наблюдателей — Бельгия, Греция, Испания, Италия, Франция, Словения и Финляндия.
Дмитрий Песков
26 декабря 2019, 12:35
Песков рассказал о попытках создать мировой механизм против киберугроз
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ЕвросоюзПольшаРумынияХорватияНидерландыЛитваБезопасностьВ мире
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