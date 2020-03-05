Шесть стран создали Кибернетические войска Евросоюза

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Шесть европейских стран подписали меморандум о создании Кибернетических сил ЕС быстрого реагирования, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны республики.
Страны-участницы подписали соглашение 4 марта в Загребе. Документ предусматривает работу международной группы гражданских и военных специалистов, которые будут мониторить киберпространство и оперативно реагировать на кибератаки, проводить расследования и ликвидировать последствия возможных инцидентов.
Лидер будет меняться по принципу ротации. Еще семь стран присоединились к инициативе в статусе наблюдателей — Бельгия, Греция, Испания, Италия, Франция, Словения и Финляндия.
26 декабря 2019, 12:35Песков рассказал о попытках создать мировой механизм против киберугроз