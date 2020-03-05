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В Сочи перенесли празднование Дня города по просьбе жителей
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РИА Новости

В Сочи перенесли празднование Дня города по просьбе жителей

13:10 05.03.2020
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© РИА Новости / Игорь ОнучинГород Сочи
Город Сочи
© РИА Новости / Игорь Онучин
Город Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 5 мар - РИА Новости. Празднование дня города в Сочи перенесено с ноября на выходные дни в конце весны - начале лета по просьбе жителей, сообщила журналистам директор музея истории города-курорта Елена Галищева.
Она рассказала, что жители Сочи неоднократно обращались к властям с просьбой перенести празднование дня города на теплое время года. В последние 10 лет праздник был приурочен ко Дню покровителя города архангела Михаила и отмечался в конце ноября.
Галищева отметила, что к работе по выбору новой даты, также подходящей исторически, были привлечены ученые, депутаты и общественность. Тема обсуждалась в течение 3 месяцев.
"По результатам всех этих обсуждений самое комфортное время, когда бы жители хотели бы провести праздник, - в конце мая - начале июня. Это объясняется желанием провести праздник ярко, красиво, с карнавалом и концертами. Прежде всего, это все связано с открытием летнего курортного сезона. И в такое время праздновали раньше, например, в 2000-е годы", - пояснила Галищева.
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Она уточнила, что таким образом в праздновании Дня города будут отражены лучшие курортные традиции, с учетом того, что 26 мая 1925 года Сочи получил статус курорта общегосударственного значения.
По словам старшего научного сотрудника этносоциальных проблем СНИЦ РАН Андрея Кизилова, другой знаковой датой для города является 4 июня 1986 года, когда посад Даховский был переименован в посад Сочи, и историческое название города появилось в документах.
"День города в мировой практике - это праздники, которые привязаны к выходным дням. Оптимальный вариант будет выбран в выходные, находящиеся на рубеже этих дней. Поэтому в эти дни мы вспомним и про создание посада Сочи, и про то, что мы стали курортом общегосударственного значения", - подчеркнул Кизилов.
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