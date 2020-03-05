В Туапсе отправили в отставку подозреваемого в коррупции мэра

КРАСНОДАР, 5 мар - РИА Новости. Совет депутатов Туапсе по инициативе губернатора Кубани "удалил в отставку" главу муниципалитета Владимира Зверева, находящегося под следствием по коррупционному делу, сообщила местная администрация.
"Сегодня, 5 марта, на внеочередном заседании городского совета депутаты рассмотрели вопрос и приняли решение об удалении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева в отставку. Решение о досрочном прекращении полномочий главы города Туапсе Зверева В.К. принято на основании поступившей в совет инициативы главы администрации (губернатора) Краснодарского края Вениамина Кондратьева", - говорится в сообщении.
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В августе СК РФ сообщил, что против Зверева, в результате действий которого бюджет Туапсе недосчитался свыше 23 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело по статьям 286 (превышение должностных полномочий) и 292 (служебный подлог) УК РФ.
По версии следствия, в мае 2019 года бизнесмен попросил мэра Туапсе предоставить в аренду участок сроком на 49 лет. Отмечалось, что чиновник знал, что оснований для выделения участка без торгов нет, но издал постановление о его выделении. В постановление также были внесены ложные сведения о решении Туапсинского городского суда, которые стали основанием для выделения участка, говорилось в релизе. По данным правоохранителей, чиновник 13 июня заключил с местным жителем договор аренды сроком на 49 лет, при этом указал заниженную стоимость арендной платы за год. В начале августа Зверев был арестован.
В конце декабря СУСК РФ по Краснодарскому краю сообщило о возбуждении ещё одного уголовного дела в отношении главы Туапсе. По версии следствия, чиновник потребовал от предпринимателя взятку в сумме 1,6 миллиона рублей за предоставление земельного участка в аренду и оказание дальнейшего покровительства. Сообщалось, что мужчина выполнил его требования. По данным СУСК, эти обстоятельства подтверждаются проведенными в ходе расследования следственными действиями, а также материалами оперативников регионального УФСБ. Уголовные дела в отношении чиновника были соединены в одно производство.
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