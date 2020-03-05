Госдума приняла закон о проверке будущих росгвардейцев на полиграфе

Хинштейн ранее пояснил, что законом "вводится обязанность для действующих военнослужащих, сотрудников, гражданских служащих, а также для кандидатов, поступающих на службу, проходить проверку с использованием полиграфа, а также предоставлять информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности".

По его словам, отказ от прохождения полиграфа или предоставления информации будет являться в первом случае основанием для увольнения, во втором – для отказа в приеме на службу или работу в Росгвардии. Порядок проверок с использованием детектора лжи, уточнил депутат, будет определять руководство Росгвардии.