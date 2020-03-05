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Госдума приняла закон о проверке будущих росгвардейцев на полиграфе
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РИА Новости

Госдума приняла закон о проверке будущих росгвардейцев на полиграфе

13:05 05.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПленарное заседание Государственной Думы РФ
Пленарное заседание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пленарное заседание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла закон об обязательном прохождении полиграфа при приеме на службу в Росгвардию и назначении на руководящие должности.
Изменения вносятся в федеральный закон "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" и статью 51 федерального закона "О воинской обязанности и военной службе". Авторами инициативы стали глава профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн.
Хинштейн ранее пояснил, что законом "вводится обязанность для действующих военнослужащих, сотрудников, гражданских служащих, а также для кандидатов, поступающих на службу, проходить проверку с использованием полиграфа, а также предоставлять информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности".
По его словам, отказ от прохождения полиграфа или предоставления информации будет являться в первом случае основанием для увольнения, во втором – для отказа в приеме на службу или работу в Росгвардии. Порядок проверок с использованием детектора лжи, уточнил депутат, будет определять руководство Росгвардии.
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Василий ПискаревФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФАлександр ХинштейнОбщество
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