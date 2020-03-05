Четыре женщины едва не разгромили вокзальное кафе за запрет пить пиво

Женщины устроили дебош в кафе на станции Барабинск из-за запрета пить в нем пиво

© Фото : Управление на транспорте МВД России по СФО Женщины устроили дебош в кафе на станции Барабинск из-за запрета пить в нем пиво

НОВОСИБИРСК, 5 мар – РИА Новости. Четыре женщины едва не разгромили кафе на вокзале города Четыре женщины едва не разгромили кафе на вокзале города Барабинск Новосибирской области после того, как им запретили пить принесенное с собой пиво, сообщает в четверг сибирское управление на транспорте МВД РФ

В полиции пояснили, что в линейный отдел МВД на станции Барабинск обратилась продавец кафе, расположенного в здании вокзального комплекса. Она сообщила, что компания из четырех женщин нарушает установленные для заведений общепита правила и употребляет принесенные с собой алкогольные напитки.

"На замечания и просьбы воздержаться от распития своего пива посетительницы отреагировали агрессивно, выражались нецензурной бранью, мешали другим пассажирам. Также женщины разбросали по полу продукты, а затем перевернули один из столиков кафе", - рассказали в управлении.

© Фото : Управление на транспорте МВД России по СФО Женщины устроили дебош в кафе на станции Барабинск из-за запрета пить в нем пиво © Фото : Управление на транспорте МВД России по СФО Женщины устроили дебош в кафе на станции Барабинск из-за запрета пить в нем пиво

Транспортные полицейские доставили женщин в дежурную часть и составили административные протоколы за мелкое хулиганство и распитие алкоголя в запрещенных местах, однако спустя несколько часов правонарушительницы снова пришли в кафе и продолжили застолье со спиртным.