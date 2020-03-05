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Четыре женщины едва не разгромили вокзальное кафе за запрет пить пиво
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РИА Новости

Четыре женщины едва не разгромили вокзальное кафе за запрет пить пиво

13:00 05.03.2020 (обновлено: 14:06 05.03.2020)
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© Фото : Управление на транспорте МВД России по СФОЖенщины устроили дебош в кафе на станции Барабинск из-за запрета пить в нем пиво
Женщины устроили дебош в кафе на станции Барабинск из-за запрета пить в нем пиво
© Фото : Управление на транспорте МВД России по СФО
НОВОСИБИРСК, 5 мар – РИА Новости. Четыре женщины едва не разгромили кафе на вокзале города Барабинск Новосибирской области после того, как им запретили пить принесенное с собой пиво, сообщает в четверг сибирское управление на транспорте МВД РФ.
В полиции пояснили, что в линейный отдел МВД на станции Барабинск обратилась продавец кафе, расположенного в здании вокзального комплекса. Она сообщила, что компания из четырех женщин нарушает установленные для заведений общепита правила и употребляет принесенные с собой алкогольные напитки.
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"На замечания и просьбы воздержаться от распития своего пива посетительницы отреагировали агрессивно, выражались нецензурной бранью, мешали другим пассажирам. Также женщины разбросали по полу продукты, а затем перевернули один из столиков кафе", - рассказали в управлении.
© Фото : Управление на транспорте МВД России по СФОЖенщины устроили дебош в кафе на станции Барабинск из-за запрета пить в нем пиво
Женщины устроили дебош в кафе на станции Барабинск из-за запрета пить в нем пиво
© Фото : Управление на транспорте МВД России по СФО
Женщины устроили дебош в кафе на станции Барабинск из-за запрета пить в нем пиво
Транспортные полицейские доставили женщин в дежурную часть и составили административные протоколы за мелкое хулиганство и распитие алкоголя в запрещенных местах, однако спустя несколько часов правонарушительницы снова пришли в кафе и продолжили застолье со спиртным.
"В ходе очередного конфликта с персоналом 30-летняя жительница Барабинска бросила в лицо продавцу находящуюся на прилавке продукцию и разбила ногой стекло в нижней части витрины. По данному факту проводится процессуальная проверка для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Максимальное наказание, установленное за это противоправное деяние, составляет два года лишения свободы", - говорится в сообщении.
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РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)БарабинскНовосибирская областьПроисшествия
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