Госдума приняла закон о приеме украинцев в гражданство без экзамена

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму правительством России. В пояснительной записке к документу отмечается, что согласно части 1 статьи 331 федерального закона "О гражданстве РФ", иностранцев или лиц без гражданства по результатам собеседования могут признать носителями русского языка, если они либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно живут в России или ранее постоянно проживали в России либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах госграницы РФ.