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Госдума приняла закон о приеме украинцев в гражданство без экзамена
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РИА Новости

Госдума приняла закон о приеме украинцев в гражданство без экзамена

12:56 05.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Государственная дума в среду приняла закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка.
Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму правительством России. В пояснительной записке к документу отмечается, что согласно части 1 статьи 331 федерального закона "О гражданстве РФ", иностранцев или лиц без гражданства по результатам собеседования могут признать носителями русского языка, если они либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно живут в России или ранее постоянно проживали в России либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах госграницы РФ.
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"Проектом федерального закона предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Белоруссия и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 федерального закона "О гражданстве РФ", - говорится в документе.
Кроме того, МВД РФ наделяется полномочиями определять по согласованию с Минпросвещения единые критерии признания иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка, порядок разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов, используемых комиссией на собеседовании с иностранным гражданином или лицом без гражданства.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что инициатива позволит избежать бюрократической процедуры собеседования для получения гражданства России. По его словам, принятие закона позволит упростить процедуру получения российского гражданства и избавить от бюрократической волокиты русскоговорящих соотечественников и тех граждан бывших советских республик, которые уже проживают на территории РФ либо связывают себя с Россией.
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РоссияГосдума РФВячеслав ВолодинБелоруссияСССРУкраинаОбщество
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