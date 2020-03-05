В Екатеринбурге парад Победы возглавят женщины-военнослужащие

"Для прохождения в составе сводного взвода были отобраны 24 девушки из более чем 200 военнослужащих-женщин из соединений и частей ЦВО, дислоцированных на Урале, в Сибири и Поволжье. Специально для отобранных девушек пошита особая церемониальная форма одежды и обувь", – говорится в сообщении.

Тренировки женского взвода проходят ежедневно кроме выходных, в ходе них отрабатываются строевые приемы с оружием и без, движение в составе шеренг и взвода. Помимо строевой подготовки предусмотрены занятия на спортивном манеже для растяжки и силовые упражнения, а также в плавательном бассейне для проведения разгрузки на суставы, добавляют в ЦВО.