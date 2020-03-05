В Екатеринбурге парад Победы возглавят женщины-военнослужащие

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Военнослужащие женщины в составе роты почетного караула впервые откроют парад Победы, который состоится 9 мая в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
"Для прохождения в составе сводного взвода были отобраны 24 девушки из более чем 200 военнослужащих-женщин из соединений и частей ЦВО, дислоцированных на Урале, в Сибири и Поволжье. Специально для отобранных девушек пошита особая церемониальная форма одежды и обувь", – говорится в сообщении.
Тренировки женского взвода проходят ежедневно кроме выходных, в ходе них отрабатываются строевые приемы с оружием и без, движение в составе шеренг и взвода. Помимо строевой подготовки предусмотрены занятия на спортивном манеже для растяжки и силовые упражнения, а также в плавательном бассейне для проведения разгрузки на суставы, добавляют в ЦВО.
Ранее сообщалось, что в состав пешей колонны в Екатеринбурге будут включены коробка военнослужащих со штандартами фронтов Великой Отечественной и три коробки – в форме времен войны. Впервые в Екатеринбурге в параде примут участие воинские контингенты четырех государств: Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. По проспекту Ленина – центральной улице города – пройдет историческая техника: помимо Т-34, будут танки Т-80, реактивные минометы "Катюша" и бронетранспортеры.
1 марта, 23:10В Раде назвали отказ от празднования Дня Победы цинизмом