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75 лет Великой Победы
2020-03-05T17:21+0300
https://ria.ru/20200305/1568187692.html
В Екатеринбурге парад Победы возглавят женщины-военнослужащие
https://cdn24.img.ria.ru/images/155337/67/1553376716_0:440:2790:2009_1036x0_80_0_0_58d1a859f726aa72609f5e1ae98cb38a.jpg
РИА Новости

В Екатеринбурге парад Победы возглавят женщины-военнослужащие

12:52 05.03.2020 (обновлено: 17:21 05.03.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время военного парада в Екатеринбурге, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащие во время военного парада в Екатеринбурге, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнослужащие во время военного парада в Екатеринбурге, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Военнослужащие женщины в составе роты почетного караула впервые откроют парад Победы, который состоится 9 мая в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
"Для прохождения в составе сводного взвода были отобраны 24 девушки из более чем 200 военнослужащих-женщин из соединений и частей ЦВО, дислоцированных на Урале, в Сибири и Поволжье. Специально для отобранных девушек пошита особая церемониальная форма одежды и обувь", – говорится в сообщении.
Тренировки женского взвода проходят ежедневно кроме выходных, в ходе них отрабатываются строевые приемы с оружием и без, движение в составе шеренг и взвода. Помимо строевой подготовки предусмотрены занятия на спортивном манеже для растяжки и силовые упражнения, а также в плавательном бассейне для проведения разгрузки на суставы, добавляют в ЦВО.
Ранее сообщалось, что в состав пешей колонны в Екатеринбурге будут включены коробка военнослужащих со штандартами фронтов Великой Отечественной и три коробки – в форме времен войны. Впервые в Екатеринбурге в параде примут участие воинские контингенты четырех государств: Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. По проспекту Ленина – центральной улице города – пройдет историческая техника: помимо Т-34, будут танки Т-80, реактивные минометы "Катюша" и бронетранспортеры.
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)ЕкатеринбургОбщество
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