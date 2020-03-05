Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-05T18:46+0300
https://ria.ru/20200305/1568187654.html
Синоптики пообещали россиянам "малиновое" лето в 2020 году
https://cdn25.img.ria.ru/images/155483/04/1554830486_0:112:3077:1843_1036x0_80_0_0_e9226e190f8040d3ae8252db8ecb4e1b.jpg
РИА Новости

Синоптики пообещали россиянам "малиновое" лето в 2020 году

12:52 05.03.2020 (обновлено: 18:46 05.03.2020)
824284
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЛето
Лето
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Лето. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что россиян в этом году ждет "малиновое" лето.
Окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины, объяснил он.
Тишковец отметил, что средние летние температуры для русской равнины составляют 20-25 градусов тепла, и если прибавить прогнозируемые один-два градуса выше нормы, то получится "зона идеального климатического комфорта" — погода, которая считается исключительной и для здоровья, и для отдыха.
Эксперт также добавил, что лето прогнозируется не засушливым, но небольшой дефицит осадков будет в июле.
"В целом нормальное лето с короткими ливневыми дождями и грозами — обычная история для этого сезона", — добавил Тишковец.
Снег
23 февраля, 13:00
Вильфанд рассказал, есть ли связь между погодой зимой и летом
При этом синоптик уточнил, что в ближайшие месяцы в России будет наблюдаться аномальная погода с температурой, стабильно превышающей норму. По его словам, это самое теплое начало весны за всю историю наблюдений.
Ранее климатолог из Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал, что этим летом не стоит ждать жары: природа попытается "выровнять" перепад температуры после теплой зимы.
Специалист Московского метеобюро Татьяна Подзнякова, в свою очередь, заявила, что давать прогнозы о лете пока рано. Она напомнила, что за время метеонаблюдений теплые зимы не всегда сопровождались холодным летом.
Дети играют в фонтане
28 февраля, 05:08
Синоптики пока не ждут повторения аномального лета 2010 года
706200624881265
Обсудить 49
РоссияГлавная геофизическая обсерватория им. ВоейковаМихаил ЛеусТатьяна ПоздняковаПогодаЕвгений ТишковецОбщество
Популярные комментарии
Розовая зима, малиновое лето. Что дальше? голубая осень?
5 марта, 14:16
Б Борис Балай
173118135013
От фундаментальной науки в России ничего не осталось. Теперь "она" работает на коммерческих основаниях, предлагая прогнозы погоды на любой вкус и цвет.
5 марта, 12:59
Александра
19614512130
Рекомендуем
Банкноты номиналом 2000 рублей
В России хотят изменить систему оплаты отпусков и декретов
Девушка гуляет с собакой по набережной
Синоптики не ожидают температурного рекорда в среду в Москве
Порт в Гаване, Куба
Самая секретная в мире подлодка попала на фото
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
Шнуров в стихах ответил на слова Смирнова об образовании для девочек
Певица Алла Пугачева
Суд по интеллектуальным правам принял иск к Пугачевой
Москва
В Москве в четверг ожидают по-апрельски теплую погоду
Участники группы LITTLE BIG во время концерта в Москве
Украинская певица оказалась в центре скандала из-за поста о Little Big
Сотрудники скорой помощи надевают защитные костюмы на территории больничного комплекса в Коммунарке
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Медицинские работники в защитных костюмах
В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
В России оценили итоги встречи Путина и Эрдогана по Сирии
Китай
В Китае выявили первый в мире случай энцефалита из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Песков рассказал о переговорах Путина и Эрдогана
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Россия и Турция договорились о перемирии в Сирии
Основатель и председатель совета директоров АО Тинькофф банк Олег Тиньков
РБК: Тинькова обязали сдать российский и кипрский паспорта
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Ветеран СВР рассказала, что потребуется от девушек в разведке
03:27The Weekend представил в Сети короткометражный фильм After hours
03:22Московский зоопарк запустит акцию "8 марта в леопарде"
03:20Минтранс рассказал, можно ли заходить с детскими колясками в метро
03:10В ГД обеспокоены продажей в России "амулетов от коронавируса"
03:05Утопившая своих детей женщина на Камчатке была в депрессии
03:04Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле
03:01Прокурор Мехико опроверг информацию о льве, убившем человека
02:39В Израиле закрыли въезд и выезд из Вифлеема из-за коронавируса
02:35Ростуризм призвал турфирмы предлагать альтернативы посещению Хоккайдо
02:27Неверов считает необходимым обсуждение поправок в Конституцию
02:23Госдеп поднял уровень опасности поездок на Гаити до максимального
02:20Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий
02:02В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции
02:00Священник рассказал, как отметить 8 марта и не нарушить пост
01:57США ждут, что договоренности РФ и Турции по Идлибу помогут деэскалации
01:54Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым
01:47На вставшем на карантин в США лайнере находятся четверо россиян
01:38СМИ: кражу работы Бэнкси в Париже заказал сам автор
01:33Путин: у РФ есть новые возможности, которые должны быть в Конституции
Лента новостейМолния