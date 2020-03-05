Синоптики пообещали россиянам "малиновое" лето в 2020 году

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что россиян в этом году ждет "малиновое" лето.
Окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины, объяснил он.
Тишковец отметил, что средние летние температуры для русской равнины составляют 20-25 градусов тепла, и если прибавить прогнозируемые один-два градуса выше нормы, то получится "зона идеального климатического комфорта" — погода, которая считается исключительной и для здоровья, и для отдыха.
Эксперт также добавил, что лето прогнозируется не засушливым, но небольшой дефицит осадков будет в июле.
"В целом нормальное лето с короткими ливневыми дождями и грозами — обычная история для этого сезона", — добавил Тишковец.
23 февраля, 13:00Вильфанд рассказал, есть ли связь между погодой зимой и летом
При этом синоптик уточнил, что в ближайшие месяцы в России будет наблюдаться аномальная погода с температурой, стабильно превышающей норму. По его словам, это самое теплое начало весны за всю историю наблюдений.
Ранее климатолог из Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал, что этим летом не стоит ждать жары: природа попытается "выровнять" перепад температуры после теплой зимы.
Специалист Московского метеобюро Татьяна Подзнякова, в свою очередь, заявила, что давать прогнозы о лете пока рано. Она напомнила, что за время метеонаблюдений теплые зимы не всегда сопровождались холодным летом.
28 февраля, 05:08Синоптики пока не ждут повторения аномального лета 2010 года