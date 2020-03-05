Синоптики пообещали россиянам "малиновое" лето в 2020 году

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что россиян в этом году ждет "малиновое" лето

Окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины, объяснил он.

Тишковец отметил, что средние летние температуры для русской равнины составляют 20-25 градусов тепла, и если прибавить прогнозируемые один-два градуса выше нормы, то получится "зона идеального климатического комфорта" — погода, которая считается исключительной и для здоровья, и для отдыха.

Эксперт также добавил, что лето прогнозируется не засушливым, но небольшой дефицит осадков будет в июле.

"В целом нормальное лето с короткими ливневыми дождями и грозами — обычная история для этого сезона", — добавил Тишковец.

При этом синоптик уточнил, что в ближайшие месяцы в России будет наблюдаться аномальная погода с температурой, стабильно превышающей норму. По его словам, это самое теплое начало весны за всю историю наблюдений.

Ранее климатолог из Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал, что этим летом не стоит ждать жары: природа попытается "выровнять" перепад температуры после теплой зимы.