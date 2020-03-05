Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-05T12:50+0300
https://ria.ru/20200305/1568187572.html
В Швеции число заразившихся коронавирусом возросло до 53 человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/156368/51/1563685123_0:0:1106:622_1036x0_80_0_0_7a32e43e77184c2d21beb929eff64ef1.jpg
РИА Новости

В Швеции число заразившихся коронавирусом возросло до 53 человек

12:50 05.03.2020
1438
© РИА Новости / Анна РаткоглоПрохожие в защитных медицинских масках
Прохожие в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Прохожие в защитных медицинских масках. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 5 мар - РИА Новости. Число случаев коронавируса в Швеции достигло 53, последний на сегодняшний день случай зафиксирован в городе Борос в центральной части страны, сообщается на сайте местной администрации.
Агентство здравоохранения Швеции 3 марта сообщало о 24 заразившихся.
"Заболевший заразился на севере Италии, то есть этот случай был завезен в страну. Мы ожидаем, что будут зафиксированы и другие случаи в регионе", - приводятся в сообщении слова представителя администрации Томаса Вальберга.
Больше всего случаев заражения на сегодняшний день зарегистрировано в Стокгольме - 31. Большинство заболевших заразились во время поездки на север Италии.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
300200
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоШвецияВ мире
Рекомендуем
Медицинский работник в отделении для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге
В Стокгольме выявили еще 28 случаев заражения коронавирусом
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
Число случаев заражения коронавирусом в Германии выросло до 349
Прохожие в защитных медицинских масках
В Финляндии выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
Автомобиль скорой помощи в Японии
В Японии число заразившихся новым коронавирусом достигло 1055 человек
Медицинский работник у клиники в Киркленде, США
Grand Princess вернется в США после смерти пассажира от коронавируса
Люди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом, в Салониках, Греция
Минздрав Греции сообщил о 21 новом случае заражения коронавирусом
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Исландии зафиксировано 26 случаев заражения COVID-19
Медицинские работники в защитных костюмах
В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Дезинфекция мечети в городе Мешхед, Иран
Число заражений COVID-19 в Иране превысило 3,5 тысячи
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
На Корсике выявили три случая заражения новым коронавирусом
Девушка в медицинской маске
В Бельгии число заразившихся коронавирусом увеличилось до 50 человек
Отделение для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице
Контактировавших с новым заболевшим коронавирусом россиян установили
Женщина в маске
В Швейцарии зафиксировали первую смерть от коронавируса
Китай
В Китае выявили первый в мире случай энцефалита из-за коронавируса
В Центральном госпитале города Ухань
Эпидемиолог предрек серьезные вспышки коронавируса в новых странах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Ветеран СВР рассказала, что потребуется от девушек в разведке
03:27The Weekend представил в Сети короткометражный фильм After hours
03:22Московский зоопарк запустит акцию "8 марта в леопарде"
03:20Минтранс рассказал, можно ли заходить с детскими колясками в метро
03:10В ГД обеспокоены продажей в России "амулетов от коронавируса"
03:05Утопившая своих детей женщина на Камчатке была в депрессии
03:04Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле
03:01Прокурор Мехико опроверг информацию о льве, убившем человека
02:39В Израиле закрыли въезд и выезд из Вифлеема из-за коронавируса
02:35Ростуризм призвал турфирмы предлагать альтернативы посещению Хоккайдо
02:27Неверов считает необходимым обсуждение поправок в Конституцию
02:23Госдеп поднял уровень опасности поездок на Гаити до максимального
02:20Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий
02:02В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции
02:00Священник рассказал, как отметить 8 марта и не нарушить пост
01:57США ждут, что договоренности РФ и Турции по Идлибу помогут деэскалации
01:54Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым
01:47На вставшем на карантин в США лайнере находятся четверо россиян
01:38СМИ: кражу работы Бэнкси в Париже заказал сам автор
01:33Путин: у РФ есть новые возможности, которые должны быть в Конституции
Лента новостейМолния