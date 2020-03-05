В Швеции число заразившихся коронавирусом возросло до 53 человек

СТОКГОЛЬМ, 5 мар - РИА Новости. Число случаев коронавируса в Швеции достигло 53, последний на сегодняшний день случай зафиксирован в городе Борос в центральной части страны, сообщается на сайте местной администрации.
Агентство здравоохранения Швеции 3 марта сообщало о 24 заразившихся.
"Заболевший заразился на севере Италии, то есть этот случай был завезен в страну. Мы ожидаем, что будут зафиксированы и другие случаи в регионе", - приводятся в сообщении слова представителя администрации Томаса Вальберга.
Больше всего случаев заражения на сегодняшний день зарегистрировано в Стокгольме - 31. Большинство заболевших заразились во время поездки на север Италии.
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