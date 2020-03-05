Дата заседания Высшего госсовета Союзного государства не определена

МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Дата заседания Высшего государственного совета Дата заседания Высшего государственного совета Союзного государства Белоруссии и России еще не назначена, сообщил в четверг в Минске госсекретарь СГ Григорий Рапота.

"Что касается дат проведения заседания Совета министров Союзного государства, группы высокого уровня и Высшего госсовета, то они зависят от руководителей этих структур - президентов, председателей правительств, вице-премьеров. Мы постоянно напоминаем о необходимости проведения таких заседаний, ждем, когда будет принято решение", - сказал Рапота журналистам.

По его словам, программы заседаний Совета министров Союзного государства, Группы высокого уровня союзного Совмина, Высшего государственного совета были сверстаны еще в 2019 году.

"Они постоянно обновляются, так как появляются новые вопросы, новые проблемы. Часть вопросов мы, не дожидаясь заседаний,… решаем в рабочем порядке, чтобы не останавливать процесс", - отметил государственный секретарь СГ.

Рапота подчеркнул, что бюджет Союзного государства на 2020 год уже подписан в рабочем порядке.