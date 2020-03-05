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Союзное государство
2020-03-05T12:47+0300
https://ria.ru/20200305/1568187402.html
Дата заседания Высшего госсовета Союзного государства не определена
https://cdn23.img.ria.ru/images/155564/19/1555641942_0:0:3091:1739_1036x0_80_0_0_81a6c8681a9a8da6692dcb9f4545a2fe.jpg
РИА Новости

Дата заседания Высшего госсовета Союзного государства не определена

12:47 05.03.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГригорий Рапота
Григорий Рапота
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Дата заседания Высшего государственного совета Союзного государства Белоруссии и России еще не назначена, сообщил в четверг в Минске госсекретарь СГ Григорий Рапота.
"Что касается дат проведения заседания Совета министров Союзного государства, группы высокого уровня и Высшего госсовета, то они зависят от руководителей этих структур - президентов, председателей правительств, вице-премьеров. Мы постоянно напоминаем о необходимости проведения таких заседаний, ждем, когда будет принято решение", - сказал Рапота журналистам.
По его словам, программы заседаний Совета министров Союзного государства, Группы высокого уровня союзного Совмина, Высшего государственного совета были сверстаны еще в 2019 году.
"Они постоянно обновляются, так как появляются новые вопросы, новые проблемы. Часть вопросов мы, не дожидаясь заседаний,… решаем в рабочем порядке, чтобы не останавливать процесс", - отметил государственный секретарь СГ.
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Рапота подчеркнул, что бюджет Союзного государства на 2020 год уже подписан в рабочем порядке.
Как отметил госсекретарь, несмотря на то, что пока не прошли союзные мероприятия на высшем и высоком уровнях, работа в рамках мероприятий Союзного государства идет. "Это нас не останавливает, мы работаем, как работали", - подчеркнул он.
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Союзное государствоГригорий Рапота
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