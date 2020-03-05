На Ямале мальчику, которого переехала машина, подарили игру про ПДД

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 мар - РИА Новости. Сотрудники автоинспекции в Сотрудники автоинспекции в Новом Уренгое ЯНАО ) навестили в больнице пятилетнего мальчика, которого во дворе жилого дома переехала и "протащила" за собой легковушка, они подарили ему игру про правила дорожного движения, сообщает местный отдел МВД.

Инцидент произошел днем 27 февраля. Мужчина за рулем автомобиля "ВАЗ" наехал на пятилетнего мальчика во дворе жилого дома в микрорайоне Тундровый, ребенок получил травмы. Местная телекомпания "Импульс" опубликовала запись с камеры наблюдения, которая зафиксировала момент происшествия. На кадрах видно, как мальчик скатился с импровизированной снежной горки во дворе на проезжую часть, после чего по нему проехала легковушка, которая "протащила" его еще несколько метров.

В окружной автоинспекции поясняли, что в связи с ДТП было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. В экстренных службах уточняли, что мальчик госпитализирован с переломами. Вскоре следователи возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего водителя по статье УК РФ о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. По версии следствия, молодой человек, проезжая по двору, не убедился в безопасности своего маневра и наехал на мальчика, после чего оставил место происшествия.

Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что состояние мальчика стабилизировалось, его перевели из реанимации в травматологическое отделение.

Сотрудники городской автоинспекции в среду навестили пятилетнего ребенка в больнице. В ведомстве отметили, что травма, которую он получил, оказалась серьезной.

"В настоящее время мальчик находится на лечении в травматологическом отделении городской больницы... В подарок от сотрудников дорожной полиции он получил игру по правилам дорожного движения, раскраски и светоотражатели", - сообщили в ОМВД.