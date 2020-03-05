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Власти рассказали о состоянии калужского министра, попавшего в ДТП
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РИА Новости

Власти рассказали о состоянии калужского министра, попавшего в ДТП

12:46 05.03.2020 (обновлено: 14:22 05.03.2020)
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© Фото : пресс-служба правительства Калужской областиМинистр здравоохранения Калужской области Константин Баранов
Министр здравоохранения Калужской области Константин Баранов
© Фото : пресс-служба правительства Калужской области
Министр здравоохранения Калужской области Константин Баранов
БРЯНСК/ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Состояние министра здравоохранения Калужской области, который был госпитализирован, после того как его автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево, стабильное, сообщили в областном правительстве.
"Состояние стабильное", - сказал РИА Новости собеседник в правительстве.
Ранее сообщалось, что ДТП произошло в среду на 109-м километре трассы А101. Водитель автомобиля KIA Sorento, не справившись с управлением, съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево. Сообщалось, что в пассажирском кресле автомобиля, попавшего в ДТП, был министр здравоохранения Калужской области Константин Баранов, направлявшийся в рабочую поездку. Он был госпитализирован в больницу с различными травмами, водитель от медицинской помощи отказался.
Инспектор ГИБДД
2 декабря 2019, 12:53
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