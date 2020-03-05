Власти рассказали о состоянии калужского министра, попавшего в ДТП

БРЯНСК/ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Состояние министра здравоохранения Калужской области, который был госпитализирован, после того как его автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево, стабильное, сообщили в областном правительстве.
"Состояние стабильное", - сказал РИА Новости собеседник в правительстве.
Ранее сообщалось, что ДТП произошло в среду на 109-м километре трассы А101. Водитель автомобиля KIA Sorento, не справившись с управлением, съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево. Сообщалось, что в пассажирском кресле автомобиля, попавшего в ДТП, был министр здравоохранения Калужской области Константин Баранов, направлявшийся в рабочую поездку. Он был госпитализирован в больницу с различными травмами, водитель от медицинской помощи отказался.
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