Власти рассказали о состоянии калужского министра, попавшего в ДТП

Ранее сообщалось, что ДТП произошло в среду на 109-м километре трассы А101. Водитель автомобиля KIA Sorento, не справившись с управлением, съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево. Сообщалось, что в пассажирском кресле автомобиля, попавшего в ДТП, был министр здравоохранения Калужской области Константин Баранов, направлявшийся в рабочую поездку. Он был госпитализирован в больницу с различными травмами, водитель от медицинской помощи отказался.