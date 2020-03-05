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2020-03-05T16:01+0300
https://ria.ru/20200305/1568187175.html
Песков прокомментировал желание части молодежи уехать за границу
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РИА Новости

Песков прокомментировал желание части молодежи уехать за границу

12:43 05.03.2020 (обновлено: 16:01 05.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Не стоит воспринимать отрицательно то, что молодежь уезжает за границу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что задача государства заключается в создании в России наиболее выгодных условий в самых разных областях.
"Это создание атмосферы, при которой уже бизнес создает новые рабочие места. Это реализация программы поддержки малого и среднего бизнеса, который, собственно, составляет костяк экономики, как это должно быть, здоровой экономики", — сказал он, отвечая на вопрос о том, что будет делать государство, чтобы у людей было больше желания реализовываться в собственной стране.
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По его словам, сюда также входит развитие различных программ поддержки перспективной, наиболее талантливой молодежи, выделение грантов для лабораторий, куда возвращаются ученые.
Отвечая на вопрос о том, почему молодежь продолжает хотеть уехать, Песков отметил, что во всех странах мира часть молодежи хочет уехать, а часть хочет остаться. "Если молодежь уезжает, это совершенно не нужно воспринимать со знаком минус. Кто-то уезжает, кто-то возвращается", — уточнил он.
Песков также отметил, что президент РФ Владимир Путин говорит о том, что задача — делать так, чтобы в самых разных областях в России были наиболее выгодные условия.
У Пескова также спросили, собираются ли в Кремле удерживать талантливую молодежь в стране советскими методами. "Нет, это невозможно", — ответил Песков.
Журналисты уточнили у него, в чем, по мнению Кремля, новаторство Илона Маска и могут ли в Кремле назвать кого-то, сопоставимого с ним.
"Их очень много", — заявил Песков, отметив, что может представить пофамильный список.
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РоссияИлон МаскДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
А он это прокомментировал на примере своей дочери?
5 марта, 12:47
Д Денис Хорошев
43100005
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