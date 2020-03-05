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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-05T12:37+0300
https://ria.ru/20200305/1568186939.html
В сирийском городе Саракеб прекратились боестолкновения
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568143294_0:168:3342:2048_1036x0_80_0_0_a5b1bf195010096b0ca4757d3d14a054.jpg
РИА Новости

В сирийском городе Саракеб прекратились боестолкновения

12:37 05.03.2020
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© Фото : SANAПодразделения сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Подразделения сирийской арабской армии в провинции Идлиб
© Фото : SANA
Подразделения сирийской арабской армии в провинции Идлиб. Архивное фото
САРАКЕБ (Сирия), 5 мар - РИА Новости. Боестолкновения в сирийском городе Саракеб (провинция Идлиб) прекратились, артиллерия террористов продолжает вести огонь по трассе М5 и позициям сирийской армии, передает корреспондент РИА Новости.
После ожесточенных боев за Саракеб в ночь на четверг террористы отступили, бои продолжаются в окрестностях населенного пункта. В самом городе закрепляются дополнительные силы сирийской армии.
Боевики на протяжении всего вечера среды и в ночь на четверг предприняли безуспешные попытки войти в город. Бойцы правительственной армии, как сообщил РИА Новости военно-полевой источник на месте, отразили все атаки. "Террористы, понеся потери, отступили, сейчас наблюдается затишье", - сказал он.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись, в том числе, турецкие военные, которые не должны были там находиться.
* Террористическая организация, запрещена в России
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