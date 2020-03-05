В сирийском городе Саракеб прекратились боестолкновения

САРАКЕБ (Сирия), 5 мар - РИА Новости. Боестолкновения в сирийском городе Саракеб (провинция Боестолкновения в сирийском городе Саракеб (провинция Идлиб ) прекратились, артиллерия террористов продолжает вести огонь по трассе М5 и позициям сирийской армии, передает корреспондент РИА Новости.

После ожесточенных боев за Саракеб в ночь на четверг террористы отступили, бои продолжаются в окрестностях населенного пункта. В самом городе закрепляются дополнительные силы сирийской армии.

Боевики на протяжении всего вечера среды и в ночь на четверг предприняли безуспешные попытки войти в город. Бойцы правительственной армии, как сообщил РИА Новости военно-полевой источник на месте, отразили все атаки. "Террористы, понеся потери, отступили, сейчас наблюдается затишье", - сказал он.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись, в том числе, турецкие военные, которые не должны были там находиться.