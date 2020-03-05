Гидрометцентр прокомментировал температурные рекорды прошедшей зимы

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Метеорологи установили, что зима 2019-2020 годов была самой теплой за всю историю наблюдений в России, заявил в четверг научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Температура зимы на всей территории России была экстремальной, на 1,3 градуса выше, чем рекордный показатель зимы 2015-2016 года", - сказал он на пресс-конференции в Москве.
"Действительно, зимние месяцы с декабря по февраль небывалые", - добавил Вильфанд.
Он уточнил, что в Северном полушарии зима была экстремально теплой. Среднее значение температуры совпало в аналогичным показателем зимы 2015-2016 годов. По словам метеоролога, самой теплой зима оказалась в Европе, а в США и Китае - третьей по показателю средней температуры.
В январе метеоролог сообщал, что объявить 2019 год самым теплым в истории пока нельзя, потому что появляется много уточняющих параметров, которые требуют анализа.
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