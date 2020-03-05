Разыгравшего "приступ коронавируса" в Москве пранкера оставили в СИЗО

Рассмотрение Черемушкинским районным судом Москвы ходатайства об аресте пранкера Кароматулло Джаборова, подозреваемого в имитации приступа от заражения коронавирусом в вагоне метро. Архивное фото

Рассмотрение Черемушкинским районным судом Москвы ходатайства об аресте пранкера Кароматулло Джаборова, подозреваемого в имитации приступа от заражения коронавирусом в вагоне метро

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на арест пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего в поезде столичного метрополитена "приступ коронавируса", сообщили РИА Новости в суде.

"Суд отклонил апелляционную жалобу и оставил решение Черемушкинского суда Москвы без изменений", - рассказал собеседник агентства.

Ранее МВД сообщило о задержании молодого человека, который в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро "Полежаевская" до "Улицы 1905 года", упал, имитируя внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя панику среди пассажиров. Впоследствии ролик появился в интернете.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Черемушкинский суд арестовал пранкера на один месяц. Были задержаны и сообщники Джаборова, безработные жители столицы, их отпустили под подписку о невыезде.