В Турции потребовали пожизненное для восьми человек по делу Карлова

АНКАРА, 5 мар - РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Турции потребовала приговорить к пожизненному заключению 8 обвиняемых по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова , передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее прокуратура потребовала оправдать пятерых из 28 обвиняемых по этому делу. Ожидается, что на следующем заседании 31 марта на суде будут заслушаны аргументы защиты.

Среди обвиняемых, которым грозит пожизненное заключение, - Шахин Сёгут, Рамазан Юджель, Ахмет Кылычарслан, Салих Йылмаз, Хюсейн Кётюдже, Вехби Кюршат Акалын, Хайреддин Айдынбаш и Мустафа Тимур Озкан. Пятерых обвиняемых прокуратура требует приговорить к тюремному заключению сроком до 15 лет, еще одного подсудимого - оправдать. Дела 9 обвиняемых, находящихся в розыске, прокуратура просит рассмотреть отдельно.

Суд по делу об убийстве Карлова начался 8 января 2019 года, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям. Все опрошенные в ходе первых слушаний подсудимые отвергли предъявленные им обвинения и отрицали свою причастность к преступлению.