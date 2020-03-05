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2020-03-05T13:09+0300
https://ria.ru/20200305/1568186739.html
В Турции потребовали пожизненное для восьми человек по делу Карлова
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РИА Новости

В Турции потребовали пожизненное для восьми человек по делу Карлова

12:33 05.03.2020 (обновлено: 13:09 05.03.2020)
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© Фото : Посольство России в Анкаре Бюст Андрея Карлова на территории посольства РФ в Анкаре
Бюст Андрея Карлова на территории посольства РФ в Анкаре
© Фото : Посольство России в Анкаре
АНКАРА, 5 мар - РИА Новости. Прокуратура Турции потребовала приговорить к пожизненному заключению 8 обвиняемых по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее прокуратура потребовала оправдать пятерых из 28 обвиняемых по этому делу. Ожидается, что на следующем заседании 31 марта на суде будут заслушаны аргументы защиты.
Среди обвиняемых, которым грозит пожизненное заключение, - Шахин Сёгут, Рамазан Юджель, Ахмет Кылычарслан, Салих Йылмаз, Хюсейн Кётюдже, Вехби Кюршат Акалын, Хайреддин Айдынбаш и Мустафа Тимур Озкан. Пятерых обвиняемых прокуратура требует приговорить к тюремному заключению сроком до 15 лет, еще одного подсудимого - оправдать. Дела 9 обвиняемых, находящихся в розыске, прокуратура просит рассмотреть отдельно.
Суд по делу об убийстве Карлова начался 8 января 2019 года, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям. Все опрошенные в ходе первых слушаний подсудимые отвергли предъявленные им обвинения и отрицали свою причастность к преступлению.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 12:16
Кремль внимательно наблюдает за расследованием убийства посла в Турции
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отвергает. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.
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РоссияУбийство российского посла в АнкареАндрей КарловТурцияАнкараВ мире
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