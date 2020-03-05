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В Ростове-на-Дону задержали афганца, вербовавшего исламистов
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РИА Новости

В Ростове-на-Дону задержали афганца, вербовавшего исламистов

12:33 05.03.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар – РИА Новости. Силовики задержали в Ростове-на-Дону членов ячейки некоей международной террористической организации во главе с вербовщиком из Афганистана, сообщает в четверг региональное УФСБ.
"Сотрудниками УФСБ по Ростовской области при координирующей роли центрального аппарата ФСБ России пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации, действовавшей в Ростове-на-Дону", - говорится в информации.
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Подозреваемых задержали в одной из квартир многоэтажке в микрорайоне Темерник.
Как установила ФСБ, лидер ячейки, гражданин Афганистана, вербовал жителей Ростовской области в ряды международных террористических структур, действующих в Афгано-Пакистанской зоне.
Ранее иностранцу был закрыт въезд в РФ, однако, "пройдя идеологическую обработку в Афганистане, сменив фамилию и имя, афганец прибыл в Ростов-на-Дону под видом беженца и развернул свою вербовочную деятельность".
"По оперативной информации, им решались задачи по формированию группы исламистов, готовой в любой момент по указанию зарубежных эмиссаров приступить к совершению преступлений террористического характера как на территории России, так и за ее пределами", - сказано в сообщении.
По данному факту возбуждены уголовные дела.
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
13 августа 2019, 11:39
Террористы пытаются вербовать в России иностранных студентов, заявили в ФСБ
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)АфганистанРостов-на-ДонуПроисшествия
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