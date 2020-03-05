Самая секретная в мире подлодка попала на фото

Как отмечает издание, Delfin — одна из самых секретных подлодок, поскольку ранее ее запечатлели только раз, причем изображение было нечетким.
New image reveals Cuba's secret #Submarines. First high res image of Delfin Class. #OSINT Still active, mostly seen around Havana. #Cuba #Navy https://t.co/FpN3lgWEqi— H I Sutton (@CovertShores) March 1, 2020
"Две фотографии за 15 лет, вот это секретность! У нас также есть несколько коммерческих спутниковых снимков и несколько упоминаний в кубинских источниках, однако мы мало что знаем о ней", — отмечает автор статьи.
По данным издания, сейчас кубинский флот эксплуатирует старую советскую технику, переоборудованные рыболовные траулеры, а также самодельные торпедные аппараты. Forbes отмечает, что Delfin, скорее всего, тоже была собрана на Кубе подобным образом.
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