Памфилова объяснила "пакетное" голосование по поправкам в Конституцию

СТРЕЛЬНА (Ленинградская обл.), 5 мар — РИА Новости. Глава ЦИК Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, почему невозможно проголосовать отдельно по каждой поправке в Конституцию

"Представьте себе, если бы была одна поправка, ну две, ну три, максимум четыре могли в бюллетень вместиться. Но когда набирается такой серьезный пакет, <…> это технологически немыслимо, не может быть бюллетень — книга целая", — сказала Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме.

Один из участников мероприятия спросил у главы ЦИК, как быть, если, например, одна из поправок не нравится, а другие приемлемы, сравнив пакет с комплексным обедом, где одно из блюд есть не хочется.

"Хорошо, вам не нравится винегрет, но вам нравятся борщ или котлеты. Вы тогда для себя решите: нет, откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или я все-таки возьму — винегрет не съем, мне ни холодно ни жарко, а борщ и котлеты будут при мне". Элла Памфилова

По ее словам, у каждого человека есть возможность внимательно ознакомиться с пакетом поправок, поразмышлять, посмотреть, что к чему, и для себя решить, что перевешивает.

"Главные параметры, которые волнуют и важны для большинства, для всех наших граждан, они закрепляются, это остается, это важно. <…> Что перевешивает: то, что меня греет, и то, что я поддерживаю, или то, что категорически я не приемлю", — заключила глава ЦИК.

Поправки в Конституцию

В конце января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата поддержала документ в первом чтении.