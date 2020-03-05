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2020-03-05T19:30+0300
https://ria.ru/20200305/1568186520.html
Памфилова объяснила "пакетное" голосование по поправкам в Конституцию
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РИА Новости

Памфилова объяснила "пакетное" голосование по поправкам в Конституцию

12:30 05.03.2020 (обновлено: 19:30 05.03.2020)
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© Фото : пресс-служба ЦИКПредседатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
© Фото : пресс-служба ЦИК
СТРЕЛЬНА (Ленинградская обл.), 5 мар — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, почему невозможно проголосовать отдельно по каждой поправке в Конституцию.
"Представьте себе, если бы была одна поправка, ну две, ну три, максимум четыре могли в бюллетень вместиться. Но когда набирается такой серьезный пакет, <…> это технологически немыслимо, не может быть бюллетень — книга целая", — сказала Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме.
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Партии смогут наблюдать за голосованием по поправкам в Конституцию
Один из участников мероприятия спросил у главы ЦИК, как быть, если, например, одна из поправок не нравится, а другие приемлемы, сравнив пакет с комплексным обедом, где одно из блюд есть не хочется.

"Хорошо, вам не нравится винегрет, но вам нравятся борщ или котлеты. Вы тогда для себя решите: нет, откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или я все-таки возьму — винегрет не съем, мне ни холодно ни жарко, а борщ и котлеты будут при мне".

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Элла Памфилова
По ее словам, у каждого человека есть возможность внимательно ознакомиться с пакетом поправок, поразмышлять, посмотреть, что к чему, и для себя решить, что перевешивает.
"Главные параметры, которые волнуют и важны для большинства, для всех наших граждан, они закрепляются, это остается, это важно. <…> Что перевешивает: то, что меня греет, и то, что я поддерживаю, или то, что категорически я не приемлю", — заключила глава ЦИК.
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Поправки в Конституцию

В конце января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата поддержала документ в первом чтении.
Организовать подготовку к голосованию президент поручил ЦИК. В Госдуме поддержали предложение провести голосование 22 апреля, этот день будет нерабочим.
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаКонституция РФОбщество
Популярные комментарии
"за" будут голосовать только зомби.
5 марта, 13:01
LL908
537347052
...и их голосов хватит, инфа 146%
5 марта, 13:27
Василий П.
36119217323
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