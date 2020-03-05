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Promobot может уничтожить оболочку робота-двойника Шварценеггера
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РИА Новости

Promobot может уничтожить оболочку робота-двойника Шварценеггера

12:27 05.03.2020 (обновлено: 15:27 05.03.2020)
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© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкРобот Promobot V.4 на выставке технологического развития в рамках международного форума "Технопром-2019" в Новосибирске
Робот Promobot V.4 на выставке технологического развития в рамках международного форума Технопром-2019 в Новосибирске
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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Робот Promobot V.4 на выставке технологического развития в рамках международного форума "Технопром-2019" в Новосибирске. Архивное фото
ПЕРМЬ, 5 мар - РИА Новости. Компания Promobot может утилизировать оболочку робота, во внешности которого замечено сходство с актером Арнольдом Шварценеггером, если не удастся договориться, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Указанного человекоподобного робота-няню мы намерены утилизировать. Сейчас он в США, где был представлен на выставке Toy Fair 2020 в Нью-Йорке. Мы не указывали, что это Арнольд Шварценеггер, не упоминали его имя, не хотели использовать внешность, чтобы продвигать свой продукт, робота будем утилизировать", — рассказали в Promobot.
В компании уточнили, что утилизация будет, только если не удастся договориться об использовании внешности. "Утилизирована будет только "кожа" робота, а не сам робот", - добавили в компании.
Там подчеркнули, что в компании делают все, "чтобы прояснить ситуацию, не допустить недопонимания и избежать конфликта".
Шварценеггеру в Петербурге показали его робота-двойника
4 октября 2019, 16:18
Шварценеггеру в Петербурге показали его робота-двойника
Ранее портал TMZ написал, что американский актер и 38-й губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер взыскивает 10 миллионов долларов с российского производителя сервисных роботов для бизнеса Promobot. В иске указано, что фирма без разрешения актера использовала его образ в одном из своих продуктов. По версии стороны, это отрицательно влияет на "с трудом заработанную" и заслуженную славу кинозвезды.
Представитель Шварценеггера считает, что Promobot продолжает использовать робота-двойника актера в ходе публичных мероприятий для рекламы своего продукта. По данным портала, первая претензия адвокатом актера была направлена Promobot еще в январе, после демонстрации похожего на Шварценеггера робота на выставке CES в Лас-Вегасе. Однако конструкция была представлена вновь на выставке игрушек в Нью-Йорке.
Российский сервисный робот Promobot
4 февраля 2019, 11:12
Робот Promobot стал штатным сотрудником МФЦ в Перми
В пресс-службе компании ранее сообщили, что робот-няня может следить за ребенком в отсутствие родителей. Он представляет собой полностью антропоморфную машину, копирует мимику и эмоции человека: двигает глазами, губами, бровями, общается. Продукту можно придать внешность любого человека, в том числе стать точной копией родителей, сказали в компании.
На сайте компании Promobot указано, что фирма специализируется на производстве автономных человекоподобных роботов, ведёт разработки в области распознавания речи, автономной навигации, распознавания лиц, компьютерного зрения, мехатроники, технологий больших данных, нейросетей и искусственного интеллекта. Производственная база компании находится в Перми. Несколько сотен роботов Promobot работают по всему миру.
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PromobotАрнольд ШварценеггерСШАТехнологииВ мире
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