Promobot может уничтожить оболочку робота-двойника Шварценеггера

ПЕРМЬ, 5 мар - РИА Новости. Компания Компания Promobot может утилизировать оболочку робота, во внешности которого замечено сходство с актером Арнольдом Шварценеггером , если не удастся договориться, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Указанного человекоподобного робота-няню мы намерены утилизировать. Сейчас он в США , где был представлен на выставке Toy Fair 2020 в Нью-Йорке. Мы не указывали, что это Арнольд Шварценеггер, не упоминали его имя, не хотели использовать внешность, чтобы продвигать свой продукт, робота будем утилизировать", — рассказали в Promobot.

В компании уточнили, что утилизация будет, только если не удастся договориться об использовании внешности. "Утилизирована будет только "кожа" робота, а не сам робот", - добавили в компании.

Там подчеркнули, что в компании делают все, "чтобы прояснить ситуацию, не допустить недопонимания и избежать конфликта".

Ранее портал TMZ написал, что американский актер и 38-й губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер взыскивает 10 миллионов долларов с российского производителя сервисных роботов для бизнеса Promobot. В иске указано, что фирма без разрешения актера использовала его образ в одном из своих продуктов. По версии стороны, это отрицательно влияет на "с трудом заработанную" и заслуженную славу кинозвезды.

Представитель Шварценеггера считает, что Promobot продолжает использовать робота-двойника актера в ходе публичных мероприятий для рекламы своего продукта. По данным портала, первая претензия адвокатом актера была направлена Promobot еще в январе, после демонстрации похожего на Шварценеггера робота на выставке CES в Лас-Вегасе. Однако конструкция была представлена вновь на выставке игрушек в Нью-Йорке.

В пресс-службе компании ранее сообщили, что робот-няня может следить за ребенком в отсутствие родителей. Он представляет собой полностью антропоморфную машину, копирует мимику и эмоции человека: двигает глазами, губами, бровями, общается. Продукту можно придать внешность любого человека, в том числе стать точной копией родителей, сказали в компании.