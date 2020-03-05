В России неизвестные "заминировали" сразу три самолета

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Сразу три пассажирских самолета получили сообщения о минировании.
Первый самолет, Санкт-Петербург — Симферополь, после получения угрозы планировал вынужденную посадку в Ростове-на-Дону, однако продолжил полет и штатно приземлился в аэропорту прибытия.
А320, летевший из московского аэропорта Шереметьево в Омск, экстренно сел в Омске в 14:06 (11:06 мск). В аэропорту имени Карбышева ситуацию не комментируют.
Третьим лайнером, получившим анонимную угрозу, стал вылетевший из Шереметьево Sukhoi Superjet 100. По данным онлайн-табло, он приземлился в Коми в 10:28 мск. На месте работают экстренные службы.
На этой неделе сообщения о минировании самолетов поступали несколько раз, но ни в одном случае угрозы не подтвердились.
Волна "минирований" в разных городах России затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.