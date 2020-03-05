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2020-03-05T16:22+0300
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В России неизвестные "заминировали" сразу три самолета
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РИА Новости

В России неизвестные "заминировали" сразу три самолета

12:27 05.03.2020 (обновлено: 16:22 05.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСамолет заходит на посадку
Самолет заходит на посадку
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Сразу три пассажирских самолета получили сообщения о минировании.
Первый самолет, Санкт-ПетербургСимферополь, после получения угрозы планировал вынужденную посадку в Ростове-на-Дону, однако продолжил полет и штатно приземлился в аэропорту прибытия.
А320, летевший из московского аэропорта Шереметьево в Омск, экстренно сел в Омске в 14:06 (11:06 мск). В аэропорту имени Карбышева ситуацию не комментируют.
Третьим лайнером, получившим анонимную угрозу, стал вылетевший из Шереметьево Sukhoi Superjet 100. По данным онлайн-табло, он приземлился в Коми в 10:28 мск. На месте работают экстренные службы.
На этой неделе сообщения о минировании самолетов поступали несколько раз, но ни в одном случае угрозы не подтвердились.
Волна "минирований" в разных городах России затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.
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Республика КомиОмскРостов-на-ДонуПроисшествия
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