S7 разрешила возвращать билеты с удержанием только сервисного сбора

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Стоимость любых билетов российской Стоимость любых билетов российской авиакомпании S7 , приобретенных с 5 марта по 10 апреля, можно будет почти полностью вернуть из-за ситуации с коронавирусом , будет удержан только сервисный сбор, сообщила пресс-служба компании.

"S7 Airlines предлагает пассажирам возможность оформить возврат полной стоимости авиабилетов, если они примут решение скорректировать свои планы на путешествие. Пассажиры смогут вернуть авиабилеты, приобретенные в период с 5 марта по 10 апреля, вне зависимости от тарифа. Предложение доступно на всех рейсах S7 Airlines и авиакомпаний-партнеров без ограничений по дате перелета", - говорится в сообщении.

Компания уточняет, что в случае возврата приобретенных в этот период авиабилетов, будет взиматься только сервисный сбор – 1000 рублей за один авиабилет. 1000 рублей – сервисный сбор за один авиабилет для перелетов по России. Для международных рейсов размер сервисного сбора может меняться в зависимости от актуального курса валют.