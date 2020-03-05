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2020-03-05T12:26+0300
https://ria.ru/20200305/1568186214.html
S7 разрешила возвращать билеты с удержанием только сервисного сбора
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РИА Новости

S7 разрешила возвращать билеты с удержанием только сервисного сбора

12:26 05.03.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Embraer-170 авиакомпании S7
Самолет Embraer-170 авиакомпании S7
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Самолет Embraer-170 авиакомпании S7. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Стоимость любых билетов российской авиакомпании S7, приобретенных с 5 марта по 10 апреля, можно будет почти полностью вернуть из-за ситуации с коронавирусом, будет удержан только сервисный сбор, сообщила пресс-служба компании.
"S7 Airlines предлагает пассажирам возможность оформить возврат полной стоимости авиабилетов, если они примут решение скорректировать свои планы на путешествие. Пассажиры смогут вернуть авиабилеты, приобретенные в период с 5 марта по 10 апреля, вне зависимости от тарифа. Предложение доступно на всех рейсах S7 Airlines и авиакомпаний-партнеров без ограничений по дате перелета", - говорится в сообщении.
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Компания уточняет, что в случае возврата приобретенных в этот период авиабилетов, будет взиматься только сервисный сбор – 1000 рублей за один авиабилет. 1000 рублей – сервисный сбор за один авиабилет для перелетов по России. Для международных рейсов размер сервисного сбора может меняться в зависимости от актуального курса валют.
"Мы понимаем, что ситуация с распространением вируса не позволяет нашим пассажирам планировать путешествия так, как им хотелось бы. Как раз сейчас многие думают о летнем отдыхе и переживают, что поездку придется отменить. Мы хотим дать пассажирам возможность менять свои планы в случае необходимости", – привели в пресс-службе слова гендиректора S7 Group Антона Еремина.
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Коронавирус COVID-19РоссияS7 AirlinesЭкономика
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