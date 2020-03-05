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Суд приговорил жительницу ЛНР к 12 годам тюрьмы за госизмену
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РИА Новости

Суд приговорил жительницу ЛНР к 12 годам тюрьмы за госизмену

12:25 05.03.2020
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© РИА Новости / Олеся ПотаповаЛНР
ЛНР
© РИА Новости / Олеся Потапова
ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. Верховный суд самопровозглашенной Луганской народной республики приговорил жительницу ЛНР к 12 годам лишения свободы за госизмену, сообщили РИА Новости в министерстве госбезопасности ЛНР.
"Верховный суд Луганской народной республики признал гражданку республики Попову Алевтину Анатольевну виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 УК ЛНР ("государственная измена")", - сказали в пресс-службе МГБ ЛНР.
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По данным ведомства, Попова дала добровольное согласие на сотрудничество с Службой безопасности Украины по сбору сведений в отношении действующих и бывших сотрудников Народной милиции, а также госслужащих.

"По указанию кураторов из СБУ среди указанных лиц Попова подбирала кандидатов на вербовку с последующим их использованием в качестве агентов либо участников в программе "Тебя ждут дома", - добавили в МГБ ЛНР.

Как отметили в министерстве госбезопасности, "за активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном Поповой назначен минимальный срок наказания за совершение государственной измены – 12 лет лишения свободы".
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