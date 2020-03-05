Песков заявил, что вопрос о роспуске Думы никем не ставился

"Я не знаю, это будет зависеть от тех, кто будет говорить, но вообще в повестке дня такого вопроса нет. Она никогда не звучала и никем не ставилась", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, будет ли затрагиваться на встрече Путина с лидерами фракций тема досрочных выборов в Госдуму.