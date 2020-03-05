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Песков заявил, что вопрос о роспуске Думы никем не ставился
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РИА Новости

Песков заявил, что вопрос о роспуске Думы никем не ставился

12:25 05.03.2020
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В повестке встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций вопроса о роспуске Думы нет, но все будет зависеть от них, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что главной темой этой встречи станет обсуждение поправок в Конституцию РФ.
"Я не знаю, это будет зависеть от тех, кто будет говорить, но вообще в повестке дня такого вопроса нет. Она никогда не звучала и никем не ставилась", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, будет ли затрагиваться на встрече Путина с лидерами фракций тема досрочных выборов в Госдуму.
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РоссияКонституция РФГосдума РФДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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