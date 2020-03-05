Лукашенко прокомментировал курс Белоруссии в интеграционных процессах

МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Белоруссия останется привержена интеграционным процессам, в том числе в военной сфере, но при этом будет четко следовать своим интересам, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем.
В феврале 2020 года к Белоруссии перешло председательство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), коллегию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) возглавил белорусский представитель Михаил Мясникович. Еще один белорусский представитель, Зась, назначен генсеком ОДКБ с 1 января 2020 года. Кроме того, Белоруссия председательствует в Высшем госсовете Союзного государства и сопредседательствует в СНГ.
"Коль выпала такая судьба для Беларуси в этом году возглавлять все интеграционные органы, мы будем делать это достойно… Мы будем, как и прежде, привержены интеграционным процессам, в том числе и в военной сфере, но при этом будем четко следовать нашим интересам... На эту суперпрагматичную позицию, ты знаешь, кто подталкивает республики, которые находятся вокруг этого интегратора", - заявил Лукашенко, слова которого приводит президентская пресс-служба.
В нынешнем году Россия примет саммит ОДКБ. В этой связи Лукашенко поинтересовался у Зася повесткой форума, как идет работа по продвижению предложений от Минска по развитию организации. Как отметили в пресс-службе, республика, в частности, выступает за укрепление международного авторитета ОДКБ, расширение ее взаимодействия с другими площадками. Этому, в том числе, может послужить реализация принятого по инициативе Белоруссии решения о юридическом оформлении статуса партнера организации, а также наблюдателя при ОДКБ. "Как продвигаются эти вопросы? Хотелось бы, чтобы мы их решили на очередном саммите", - сказал белорусский лидер.
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Он также спросил у Зася, как строится работа в секретариате организации. "Если нужны какие-то кадровые подвижки, скажи, и я буду инициатором на очередном заседании. Переговорим по этому вопросу с Владимиром Владимировичем (Путиным – ред.), другими президентами, чтобы иметь полную ясность. Если секретариат будет работать, как прежде, так будет работать и ОДКБ. А расслабляться сегодня нам не позволяет ни обстановка, ни время", - добавил глава республики.
Страны ОДКБ в этом году проведут несколько совместных мероприятий, чтобы придать импульс борьбе с вызовами и угрозами коллективной безопасности. Среди них уже ставшая традиционной антинаркотическая операция "Канал". Она пройдет в два этапа: силовики планируют перекрыть "северный маршрут" поставок наркотиков из Афганистана и принять меры в борьбе с распространением синтетических наркотиков. Штабы разместятся в Душанбе и Санкт-Петербурге. Кроме того, запланированы операции по пресечению нелегальной миграции "Нелегал" и по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий "Прокси".
Еще несколько учений предусмотрено планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности. В Армении пройдут командно-штабное учение "Взаимодействие", специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск" и специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения Коллективных сил ОДКБ "Эшелон". Киргизия примет учение Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж", а Белоруссия - командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство". В плане мероприятий также значится специальное учение со спасательными подразделениями МЧС и тактико-специальное учение "Кобальт" с силами спецназначения.