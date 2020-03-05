На борту севшего в Омске самолета никакой бомбы не нашли

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Оперативные службы не обнаружили бомбу или взрывчатку на борту севшего в Оперативные службы не обнаружили бомбу или взрывчатку на борту севшего в Омске самолета "Аэрофлота" , сообщили РИА Новости в представительстве авиакомпании.

Рейс SU1640, летевший из московского аэропорта Шереметьево в Омск, согласно онлайн-табло аэропорта имени Карбышева, приземлился в 11.06 мск. Оперативно прокомментировать ситуацию в аэропорту Омска не смогли.

"С самолетом все нормально, скоро посадка начнется [пассажиров из Омска], в 12.25 вылет в Шереметьево", - пояснили агентству по телефону представительства "Аэрофлота" в Омске.

В справочной аэропорта также подтвердили, что самолет приземлился и с "ним все нормально".

Случай в Омске с "минированием" самолета - не первый за последние дни, ни одно из аналогичных сообщений не подтвердились. Является ли это частью масштабной кампании "почтовых террористов", которые с осени тысячами рассылают письма о якобы заложенных бомбах, неясно.