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2020-03-05T12:23+0300
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На борту севшего в Омске самолета никакой бомбы не нашли
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РИА Новости

На борту севшего в Омске самолета никакой бомбы не нашли

12:23 05.03.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевСамолет авиакомпании Аэрофлот
Самолет авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Илья Питалев
Самолет авиакомпании Аэрофлот. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Оперативные службы не обнаружили бомбу или взрывчатку на борту севшего в Омске самолета "Аэрофлота", сообщили РИА Новости в представительстве авиакомпании.
Рейс SU1640, летевший из московского аэропорта Шереметьево в Омск, согласно онлайн-табло аэропорта имени Карбышева, приземлился в 11.06 мск. Оперативно прокомментировать ситуацию в аэропорту Омска не смогли.
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"С самолетом все нормально, скоро посадка начнется [пассажиров из Омска], в 12.25 вылет в Шереметьево", - пояснили агентству по телефону представительства "Аэрофлота" в Омске.
В справочной аэропорта также подтвердили, что самолет приземлился и с "ним все нормально".
Случай в Омске с "минированием" самолета - не первый за последние дни, ни одно из аналогичных сообщений не подтвердились. Является ли это частью масштабной кампании "почтовых террористов", которые с осени тысячами рассылают письма о якобы заложенных бомбах, неясно.
Волна "минирований" в разных городах России затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании": Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ блокирует Роскомнадзор, однако волна пока не прекращается.
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РоссияАэрофлотФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ОмскПроисшествия
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