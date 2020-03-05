Спецслужбы работают по поиску "минеров", заявил Песков

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Спецслужбы ищут тех, кто отправляет ложные сообщения о "минировании" разных объектов в РФ, заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты спросили Пескова, докладывается ли президенту информация о ложных звонках о "минировании" в стране.
"Вчера же президент сказал фразу, что ФСБ докладывает по коронавирусу, откуда идет эта вся информационная мишура. Как вы видите, ФСБ о всех подобных событиях докладывает на регулярной основе президенту. Естественно, он получает доклады по линии спецслужб", - ответил он.
Песков добавил, что в отношении лиц, которые занимаются ложными звонками о "минировании", спецслужбы "работают". "Будем надеяться, что рано или поздно его поймают и накажут по закону", - заключил он.
Волна "минирований" в разных городах России затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы, детские сады, самолеты. Все угрозы оказались ложными. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании": Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ блокирует Роскомнадзор, однако волна пока не прекращается.