Спецслужбы работают по поиску "минеров", заявил Песков

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Спецслужбы ищут тех, кто отправляет ложные сообщения о "минировании" разных объектов в РФ, заявил в четверг пресс-секретарь президента России Спецслужбы ищут тех, кто отправляет ложные сообщения о "минировании" разных объектов в РФ, заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Журналисты спросили Пескова, докладывается ли президенту информация о ложных звонках о "минировании" в стране.

"Вчера же президент сказал фразу, что ФСБ докладывает по коронавирусу, откуда идет эта вся информационная мишура. Как вы видите, ФСБ о всех подобных событиях докладывает на регулярной основе президенту. Естественно, он получает доклады по линии спецслужб", - ответил он.

Песков добавил, что в отношении лиц, которые занимаются ложными звонками о "минировании", спецслужбы "работают". "Будем надеяться, что рано или поздно его поймают и накажут по закону", - заключил он.