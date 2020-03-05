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Выложен трейлер "Семи ступеней к вечному блаженству" с Тайкой Вайтити
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РИА Новости

Выложен трейлер "Семи ступеней к вечному блаженству" с Тайкой Вайтити

13:25 05.03.2020
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. В Сети опубликовали новый трейлер фильма "Семь ступеней к вечному блаженству", в котором Тайка Вайтити сыграл роль лидера секты, сообщает NME.
Режиссер и актер, снявшийся в "Кролике Джоджо", на этот раз принял участие в черной комедии, которую будут показывать в кинотеатрах в США с 6 марта.
В ленте, премьера которой состоялась на кинофестивале в Трайбеке в 2018 году, рассказывается о молодой паре из Лос-Анджелеса. Их квартира начинает интересовать членов секты самоубийц.
"Как ты думаешь, почему аренда такая низкая, — спрашивает Клэр (ее играет Кейт Микуччи) у своего бойфренда Пола (Сэм Хантингтон).
Далее мы видим, как незнакомцы проникают в квартиру и пытаются свести счеты с жизнью в ванне. Позже молодым людям объясняют, что периодически "члены группировки будут вламываться в аппартаменты, чтобы совершить самоубийство".
Кадр трейлера фильма Артемис Фаул
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В Сети опубликовали трейлер фильма "Артемис Фаул" про юного мошенника
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Культурафильмы 2020Тайка ВайтитиКино и сериалыНовости культурыЛос-АнджелесСША
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