Выложен трейлер "Семи ступеней к вечному блаженству" с Тайкой Вайтити

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. В Сети опубликовали новый трейлер фильма "Семь ступеней к вечному блаженству", в котором Тайка Вайтити сыграл роль лидера секты, В Сети опубликовали новый трейлер фильма "Семь ступеней к вечному блаженству", в котором Тайка Вайтити сыграл роль лидера секты, сообщает NME.

Режиссер и актер, снявшийся в "Кролике Джоджо", на этот раз принял участие в черной комедии, которую будут показывать в кинотеатрах в США с 6 марта.

В ленте, премьера которой состоялась на кинофестивале в Трайбеке в 2018 году, рассказывается о молодой паре из Лос-Анджелеса. Их квартира начинает интересовать членов секты самоубийц.

"Как ты думаешь, почему аренда такая низкая, — спрашивает Клэр (ее играет Кейт Микуччи) у своего бойфренда Пола (Сэм Хантингтон).