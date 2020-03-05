ФСБ регулярно докладывает Путину о фейках с коронавирусом и "минерах"

"Вчера же президент сказал фразу, что ФСБ докладывает по коронавирусу, откуда идет эта вся информационная мишура. Как вы видите, ФСБ о всех подобных событиях докладывает на регулярной основе президенту. Естественно, он получает доклады по линии спецслужб", - ответил он.