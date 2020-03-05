Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-05T12:38+0300
https://ria.ru/20200305/1568185600.html
ФСБ регулярно докладывает Путину о фейках с коронавирусом и "минерах"
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568165228_0:0:3071:1727_1036x0_80_0_0_d7f99087aad1f5d36352f19e52451f40.jpg
РИА Новости

ФСБ регулярно докладывает Путину о фейках с коронавирусом и "минерах"

12:18 05.03.2020 (обновлено: 12:38 05.03.2020)
2334
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Спецслужбы ищут тех, кто отправляет ложные сообщения о "минировании" разных объектов в РФ, заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты спросили Пескова, докладывается ли президенту информация о ложных звонках о "минировании" в стране.
"Вчера же президент сказал фразу, что ФСБ докладывает по коронавирусу, откуда идет эта вся информационная мишура. Как вы видите, ФСБ о всех подобных событиях докладывает на регулярной основе президенту. Естественно, он получает доклады по линии спецслужб", - ответил он.
Песков добавил, что в отношении лиц, которые занимаются ложными звонками о "минировании", спецслужбы "работают". "Будем надеяться, что рано или поздно его поймают и накажут по закону", - заключил он.
Волна "минирований" в разных городах России затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы, детские сады, самолеты. Все угрозы оказались ложными. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании": Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ блокирует Роскомнадзор, однако волна пока не прекращается.
Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ
4 марта, 14:04
Поклонская поспорила с Жириновским из-за наказания за фейки
1531204
Обсудить 2
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Медицинские работники в защитных костюмах
В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль внимательно наблюдает за расследованием убийства посла в Турции
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет международный телефонный разговор
Самолет заходит на посадку
В России неизвестные "заминировали" сразу три самолета
Отделение для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице
Контактировавших с новым заболевшим коронавирусом россиян установили
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал, что Россия регулярно сталкивается с дезинформацией
Дмитрий Песков
Песков прокомментировал желание части молодежи уехать за границу
Подразделения сирийской арабской армии в провинции Идлиб
В сирийском городе Саракеб прекратились боестолкновения
Дезинфекция пассажирского автобуса во Львове
В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
Вылетевшего в Москву Эрдогана сопровождают первые лица страны
Элла Памфилова
Памфилова объяснила, почему сейчас нельзя принять новую Конституцию
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
Число случаев заражения коронавирусом в Германии выросло до 349
ЛНР
Суд приговорил жительницу ЛНР к 12 годам тюрьмы за госизмену
Робот Promobot V.4 на выставке технологического развития в рамках международного форума Технопром-2019 в Новосибирске
Promobot может уничтожить оболочку робота-двойника Шварценеггера
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
Саудовская Аравия обвинила Иран в распространении коронавируса по миру
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27The Weekend представил в Сети короткометражный фильм After hours
03:22Московский зоопарк запустит акцию "8 марта в леопарде"
03:20Минтранс рассказал, можно ли заходить с детскими колясками в метро
03:10В ГД обеспокоены продажей в России "амулетов от коронавируса"
03:05Утопившая своих детей женщина на Камчатке была в депрессии
03:04Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле
03:01Прокурор Мехико опроверг информацию о льве, убившем человека
02:39В Израиле закрыли въезд и выезд из Вифлеема из-за коронавируса
02:35Ростуризм призвал турфирмы предлагать альтернативы посещению Хоккайдо
02:27Неверов считает необходимым обсуждение поправок в Конституцию
02:23Госдеп поднял уровень опасности поездок на Гаити до максимального
02:20Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий
02:02В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции
02:00Священник рассказал, как отметить 8 марта и не нарушить пост
01:57США ждут, что договоренности РФ и Турции по Идлибу помогут деэскалации
01:54Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым
01:47На вставшем на карантин в США лайнере находятся четверо россиян
01:38СМИ: кражу работы Бэнкси в Париже заказал сам автор
01:33Путин: у РФ есть новые возможности, которые должны быть в Конституции
01:31Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений
Лента новостейМолния