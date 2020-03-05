Песков рассказал, что Россия регулярно сталкивается с дезинформацией

"Эта кампания, она постоянно имеет место. И каждый раз, когда мы сталкиваемся с различными, скажем так, элементами чрезвычайных ситуаций, будь то техногенные катастрофы, будь то природные происшествия, связанные с природными явлениями, как правило, такие информационные провокации и диверсии имеют место. Причем проистекают они весьма часто именно из-за рубежа, это уже доподлинно известно и установлено", - сказал Песков, отвечая на вопрос, правильно ли говорить о том, что российская власть всерьез обеспокоена возможной кибер-угрозой, масштабной кампанией по дезинформации населения по теме коронавируса.