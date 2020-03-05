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2020-03-05T12:38+0300
https://ria.ru/20200305/1568185581.html
Песков рассказал, что Россия регулярно сталкивается с дезинформацией
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РИА Новости

Песков рассказал, что Россия регулярно сталкивается с дезинформацией

12:18 05.03.2020 (обновлено: 12:38 05.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия в ситуациях с элементами ЧС регулярно сталкивается с информационными провокациями и дезинформацией, все это происходит из-за рубежа, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что информационные "вбросы" по коронавирусу идут из-за границы с целью посеять панику.
"Эта кампания, она постоянно имеет место. И каждый раз, когда мы сталкиваемся с различными, скажем так, элементами чрезвычайных ситуаций, будь то техногенные катастрофы, будь то природные происшествия, связанные с природными явлениями, как правило, такие информационные провокации и диверсии имеют место. Причем проистекают они весьма часто именно из-за рубежа, это уже доподлинно известно и установлено", - сказал Песков, отвечая на вопрос, правильно ли говорить о том, что российская власть всерьез обеспокоена возможной кибер-угрозой, масштабной кампанией по дезинформации населения по теме коронавируса.
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Коронавирус COVID-19Владимир ПутинОбществоРоссияДмитрий Песков
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