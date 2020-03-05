Кремль внимательно наблюдает за расследованием убийства посла в Турции

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Кремль очень внимательно наблюдает за расследованием дела об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова и надеется, что заказчиков накажут по закону, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее прокуратура Турции потребовала оправдать 5 обвиняемых по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова

"Мы очень внимательно наблюдаем за этим делом. И мы хотим быть уверенными, что заказчики и исполнители убийства российского посла в Турции будут найдены и наказаны, установлены и наказаны по закону", - сказал Песков журналистам.

Он также отметил, что не будет комментировать внутренние процессы, "связанные с судебной системой и гособвинением в Турции, это не наше дело".