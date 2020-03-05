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Кремль внимательно наблюдает за расследованием убийства посла в Турции
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РИА Новости

Кремль внимательно наблюдает за расследованием убийства посла в Турции

12:16 05.03.2020 (обновлено: 12:32 05.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Кремль очень внимательно наблюдает за расследованием дела об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова и надеется, что заказчиков накажут по закону, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее прокуратура Турции потребовала оправдать 5 обвиняемых по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова.
"Мы очень внимательно наблюдаем за этим делом. И мы хотим быть уверенными, что заказчики и исполнители убийства российского посла в Турции будут найдены и наказаны, установлены и наказаны по закону", - сказал Песков журналистам.
Он также отметил, что не будет комментировать внутренние процессы, "связанные с судебной системой и гособвинением в Турции, это не наше дело".
В ответ на вопрос, занимаются ли российские спецслужбы этим делом, Песков заявил, что не располагает такой информацией.
Бюст Андрея Карлова на территории посольства РФ в Анкаре
Вчера, 11:36
В Турции потребовали оправдать обвиняемых по делу об убийстве посла РФ
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Андрей КарловРоссияУбийство российского посла в АнкареДмитрий ПесковТурцияВ мире
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