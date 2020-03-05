Число случаев заражения коронавирусом в Германии выросло до 349

Больше всего заболевших в стране в крупнейшей земле Северный Рейн - Вестфалия (175), далее следует Баден-Вюртемберг (65) и Бавария (52), с которой началось распространение болезни по Германии, следом - Гессен (14). Случаи зафиксированы в Нижней Саксонии (10), Берлине (9), Рейнланд-Пфальце (7), Мекленбург-Передней Померании (4), Гамбурге, Бремене, Шлезвиг-Гольштейне (по три случая), Бранденбурге, Саар, Саксонии и Тюрингии (по одному). Таким образом, вирус зафиксирован во всех федеральных землях ФРГ, кроме Саксонии-Анхальт.