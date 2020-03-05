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Число случаев заражения коронавирусом в Германии выросло до 349
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РИА Новости

Число случаев заражения коронавирусом в Германии выросло до 349

12:15 05.03.2020 (обновлено: 12:29 05.03.2020)
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© AP Photo / Martin MeissnerСкорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
© AP Photo / Martin Meissner
БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии выросло до 349, сообщает в четверг институт Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости по стране.
Накануне институт сообщал о 262 подтвержденных случаях.
Больше всего заболевших в стране в крупнейшей земле Северный Рейн - Вестфалия (175), далее следует Баден-Вюртемберг (65) и Бавария (52), с которой началось распространение болезни по Германии, следом - Гессен (14). Случаи зафиксированы в Нижней Саксонии (10), Берлине (9), Рейнланд-Пфальце (7), Мекленбург-Передней Померании (4), Гамбурге, Бремене, Шлезвиг-Гольштейне (по три случая), Бранденбурге, Саар, Саксонии и Тюрингии (по одному). Таким образом, вирус зафиксирован во всех федеральных землях ФРГ, кроме Саксонии-Анхальт.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
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Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыГерманияВ мире
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