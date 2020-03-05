В аэропорту Сыктывкара проверят "заминированный" рейс из Москвы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар - РИА Новости. В аэропорту В аэропорту Сыктывкара работают экстренные службы города для проверки "заминированного" самолёта, прилетевшего рейсом из Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Коми

Ранее представитель экстренных служб рассказал агентству, что вылетевший из "Шереметьево" Sukhoi SuperJet-100, в отношении которого была получена анонимная угроза взрыва на борту, готовится к посадке в авиагавани назначения.

"Выезд (спасателей - ред.) связан с проверкой на возможное нахождение опасных или взрывчатых предметов на борту", - сообщили в пресс-службе, добавив, что в аэропорту работают 16 человек и пять единиц техники от МЧС региона.

Согласно онлайн-табло аэропорта, рейс компании "Аэрофлот" Москва-Сыктывкар приземлился в Коми в 10.28 мск.

На этой неделе несколько самолетов уже меняли курс по аналогичной причине, ни в одном случае угрозы не подтвердились. Является ли это частью масштабной кампании "почтовых террористов", которые с осени тысячами рассылают письма о якобы заложенных бомбах, неясно.