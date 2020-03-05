Мэр Новосибирска высказался о запрете концерта солиста Rammstein

НОВОСИБИРСК, 5 мар – РИА Новости. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что не может запретить концерт эпатажного солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, так как у мэрии нет таких полномочий.
На этой неделе новосибирские феминистки в своем паблике соцсети "ВКонтакте" разместили обращение в мэрию города, в котором просят запретить концерт Линдеманна в МВК "Новосибирск экспоцентр" 17 марта. Причиной называется то, что музыкант снял порнографическое видео с участием российских фанаток, использовав девушек без их ведома "для сексуальной эксплуатации и пиара, съемок и распространения порнографии".
"Довольно часто поступают такие обращения по тому или иному какому-то концертному выступлению либо спектаклю. Но дело в том, что в рамках своих полномочий у нас нет решающего голоса. Я не могу никому ничего запретить. Здесь самостоятельная деятельность абсолютно", - сказал Локоть журналистам в четверг.
"Я могу личное высказать мнение о том, что я знаю. Они прославились клипом… Я по-человечески понимаю, что унижение наших девушек там присутствует, и мне тоже это не нравится, но все-таки каждый должен работать в рамках своих полномочий. Полномочий у мэрии Новосибирска здесь нет никаких регулировать эту деятельность", - добавил он.
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Ранее в феврале житель Новосибирска Роман Котик также потребовал от мэра Новосибирска запретить концерт Линдеманна, который, по мнению общественника, "пропагандирует разврат и насилие, распевает песни фривольного толка". В мэрии тогда сообщили, что он обратился не по адресу, так как экспоцентр находится за чертой Новосибирска – в Новосибирском районе.
В МВК "Новосибирск экспоцентр" в ответ на запрос РИА Новости сообщили, что "не уполномочены давать какие-либо разъяснения и пояснения по данному вопросу" и посоветовали обращаться непосредственно к организаторам концерта.
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн и шведский музыкант Петер Тэгтгрен выступят в городах России, Украины и Белоруссии в поддержку своего нового альбома, тур стартовал 2 марта в Санкт-Петербурге, концерт в Москве состоится 15 марта.