Мэр Новосибирска высказался о запрете концерта солиста Rammstein

НОВОСИБИРСК, 5 мар – РИА Новости. Мэр Новосибирска Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что не может запретить концерт эпатажного солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, так как у мэрии нет таких полномочий.

На этой неделе новосибирские феминистки в своем паблике соцсети "ВКонтакте" разместили обращение в мэрию города, в котором просят запретить концерт Линдеманна в МВК "Новосибирск экспоцентр" 17 марта. Причиной называется то, что музыкант снял порнографическое видео с участием российских фанаток, использовав девушек без их ведома "для сексуальной эксплуатации и пиара, съемок и распространения порнографии".

"Довольно часто поступают такие обращения по тому или иному какому-то концертному выступлению либо спектаклю. Но дело в том, что в рамках своих полномочий у нас нет решающего голоса. Я не могу никому ничего запретить. Здесь самостоятельная деятельность абсолютно", - сказал Локоть журналистам в четверг.

"Я могу личное высказать мнение о том, что я знаю. Они прославились клипом… Я по-человечески понимаю, что унижение наших девушек там присутствует, и мне тоже это не нравится, но все-таки каждый должен работать в рамках своих полномочий. Полномочий у мэрии Новосибирска здесь нет никаких регулировать эту деятельность", - добавил он.

Ранее в феврале житель Новосибирска Роман Котик также потребовал от мэра Новосибирска запретить концерт Линдеманна, который, по мнению общественника, "пропагандирует разврат и насилие, распевает песни фривольного толка". В мэрии тогда сообщили, что он обратился не по адресу, так как экспоцентр находится за чертой Новосибирска – в Новосибирском районе.

В МВК "Новосибирск экспоцентр" в ответ на запрос РИА Новости сообщили, что "не уполномочены давать какие-либо разъяснения и пояснения по данному вопросу" и посоветовали обращаться непосредственно к организаторам концерта.