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Мишустин оценил эффективность реализации ФЦП и ФАИП
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РИА Новости

Мишустин оценил эффективность реализации ФЦП и ФАИП

12:12 05.03.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Средства на реализацию федеральных целевых программ (ФЦП) и федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) расходуются недопустимо медленно, заявил на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Средства, которые мы выделяем на ФЦП и на ФАИП, расходуются недопустимо медленно. По оценке Минэкономразвития, выполнение лишь двух программ: развитие Курил и обеспечение ядерной и радиационной безопасности может быть признано эффективным",- сказал он.
Мишустин также поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину до 1 апреля представить предложения по повышению эффективности реализации ФАИП.
"В срок до 1 апреля совместно с коллегами из министерства финансов и с Минэкономразвития подготовить предложения по повышению эффективности исполнения ФАИП по объектам, которые не входят в национальные проекты. Привлеките для этого штаб, который мы создали в составе комиссии по региональному развитию",- поручил премьер.
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Он также отметил жалобы госзаказчиков на сложности внесения изменений в ФАИП и поручил сокращать количество административных ступеней.
"Поручаю до конца марта обеспечить внесение изменений в нормативные акты правительства, чтобы решение проектного комитета и президиума совета являлись основанием для изменений в ФАИП без дополнительных актов и сборов документов",- сказал Мишустин.
Ранее Минэкономразвития РФ был представлен доклад, характеризующий реализацию 19 федеральных целевых программ, включенных в открытую часть федерального бюджета за 9 месяцев 2019 года. Кассовое исполнение расходов федерального бюджета на реализацию ФЦП за рассматриваемый период составило 164,64 миллиарда рублей (без учета расходов по некоторым из них), а в отношении объектов ФАИП кассовое исполнение расходов федерального бюджета (с учетом гособоронзаказа) составило 39,5%.
Кабмин принял к сведению доклад, отметив низкую эффективность реализации федеральных целевых программ "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 годы)" и "Развитие космодромов на период 2017–2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации".
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РоссияМарат ХуснуллинМихаил МишустинЭкономика
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