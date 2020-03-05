В Швейцарии зафиксировали первую смерть от коронавируса

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Первый случай смерти от коронавируса COVID-19 зафиксирован в Швейцарии , в кантоне Во на западе страны, сообщает местная полиция. Первый случай смерти отзафиксирован в, в кантоне Во на западе страны, сообщает местная полиция.

"В четверг, 5 марта 2020 года, службы CHUV (Университетский госпитальный центр кантона Во - ред.) сообщили кантональному врачу, что 74-летняя пациентка, зараженная коронавирусом, которая была госпитализирована 3 марта, скончалась ночью", - говорится в заявлении полиции.

Отмечается, что скончавшаяся пациентка страдала хроническими заболеваниями.

К настоящему моменту общее количество случаев заражения новым коронавирусом в Швейцарии составило 54, из них 39 подтверждены лабораторно.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.