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https://ria.ru/20200305/1568184738.html
Число пострадавших при ЧП с поездом Страсбург — Париж превысило 20
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РИА Новости

Число пострадавших при ЧП с поездом Страсбург — Париж превысило 20

12:05 05.03.2020 (обновлено: 13:34 05.03.2020)
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© AFP 2020 / Patrick HertzogИнспектора жандармерии при около места схода с рельсов скоростного поезда Страсбург в Париж. 5 марта 2020
Инспектора жандармерии при около места схода с рельсов скоростного поезда Страсбург в Париж. 5 марта 2020
© AFP 2020 / Patrick Hertzog
Инспектора жандармерии при около места схода с рельсов скоростного поезда Страсбург в Париж. 5 марта 2020
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Двадцать один человек пострадал при сходе с рельсов поезда Страсбург — Париж, сообщает префектура региона Гранд-Эст.
Ранее радиостанция Europe1 передавала, что электровоз и несколько вагонов поезда, следующего из Страсбурга в Париж, сошли с рельсов утром в четверг, не менее 10 человек, в том числе машинист состава, пострадали.
"Поезд TGV Страсбург — Париж... сошел с рельсов сегодня в 07.45, между (деревнями) Ингенхайм и Зэссольсхайм, в салоне было 348 пассажиров", - говорится в заявлении префектуры.
По предварительным данным, пострадал 21 человек, в том числе один получил тяжелые ранения.
На месте работают 92 пожарных.
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