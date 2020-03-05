Число пострадавших при ЧП с поездом Страсбург — Париж превысило 20

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Двадцать один человек пострадал при сходе с рельсов поезда Страсбург — Париж, сообщает префектура региона Гранд-Эст.
Ранее радиостанция Europe1 передавала, что электровоз и несколько вагонов поезда, следующего из Страсбурга в Париж, сошли с рельсов утром в четверг, не менее 10 человек, в том числе машинист состава, пострадали.
"Поезд TGV Страсбург — Париж... сошел с рельсов сегодня в 07.45, между (деревнями) Ингенхайм и Зэссольсхайм, в салоне было 348 пассажиров", - говорится в заявлении префектуры.
По предварительным данным, пострадал 21 человек, в том числе один получил тяжелые ранения.
На месте работают 92 пожарных.
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