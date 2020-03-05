В ОАЭ уверены, что страны ОПЕК договорятся о сокращении добычи нефти

ВЕНА, 5 мар - РИА Новости. Страны ОПЕК к концу дня выработают единую позицию по сокращениям добычи нефти в рамках ОПЕК+ в условиях коронавируса, сообщил журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
"Я уверен, что к концу дня мы достигнем общего решения", - сказал он.
Он также подчеркнул, что все участники министерского комитета ОПЕК+, в том числе Россия, на заседании в среду пришли к согласию по рекомендациям в отношении будущего сделки.
Страны ОПЕК+ на текущей неделе решают судьбу соглашения о сокращении добычи нефти в условиях вспышки коронавируса.
Так, ранее источник РИА Новости в одной из делегаций сообщал, что министерский мониторинговый комитет на встрече в среду обсуждал варианты увеличения сокращения добычи нефти на величину вплоть до 1,5 миллиона баррелей в сутки, чтобы поддержать рынок. При этом Россия выступила против дополнительного сокращения нефти на второй квартал из-за коронавируса, предложив просто продлить сделку на период после июня, сообщал собеседник агентства. Серия встреч альянса, однако, еще не закончена: 5 марта состоится заседание стран ОПЕК, а 6 марта - всех стран ОПЕК+.