"Каруселей" на голосовании по Конституции не будет, заявила Памфилова

"Это для того, чтобы у нас было два дня до начала досрочного голосования, чтобы могли четко выверить эти списки, четко проверить и перепроверить", - пояснила Памфилова. При этом она отметила, что за три дня до голосования проще обеспечить наблюдение за его ходом. "За три дня до голосования легче обеспечить наблюдение, потому что здесь нужно меньше наблюдателей, чем в день голосования. Мы это вводим, потому что система избирательная качественно другая, мы можем себе это позволить", - сказала глава ЦИК.