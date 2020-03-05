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"Каруселей" на голосовании по Конституции не будет, заявила Памфилова
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РИА Новости

"Каруселей" на голосовании по Конституции не будет, заявила Памфилова

12:00 05.03.2020 (обновлено: 14:17 05.03.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова. Архивное фото
СТРЕЛЬНА (Ленинградская обл.), 5 мар - РИА Новости. Никакой возможности двойного голосования по поправкам в Конституцию нет, все списки досрочного голосования будут четко проверять и перепроверять, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Никакой возможности, никакого завода для двойного голосования или какой-то "карусели" - просто нет!" - сказала Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме.
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Она напомнила, что предложенное досрочное голосование за три дня до 22 апреля предназначено для тех, у кого в последний момент появились какие-то обстоятельства и кто не сможет прийти на участок в день голосования. По её словам, заявления по досрочному голосованию, закончат принимать за пять дней.
"Это для того, чтобы у нас было два дня до начала досрочного голосования, чтобы могли четко выверить эти списки, четко проверить и перепроверить", - пояснила Памфилова. При этом она отметила, что за три дня до голосования проще обеспечить наблюдение за его ходом. "За три дня до голосования легче обеспечить наблюдение, потому что здесь нужно меньше наблюдателей, чем в день голосования. Мы это вводим, потому что система избирательная качественно другая, мы можем себе это позволить", - сказала глава ЦИК.
По её словам, "все, кто сомневается, считает себя критиками и скептически к этому относится - просим к нам, поможем обучить - идите наблюдать на всех этапах, скажем только спасибо".
Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг поддержал поправки во вторую статью законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.
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