Лекция о жизни и творчестве композитора Сергея Рахманинова

10

19 марта в 19:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет лекция на тему: "Рахманинов: парадоксы жизни и творчества". Мероприятие состоится в рамках мультимедийного проекта "Лекторий на Зубовском"*.