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Лекция о жизни и творчестве композитора Сергея Рахманинова
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РИА Новости

Лекция о жизни и творчестве композитора Сергея Рахманинова

11:54 05.03.2020 (обновлено: 11:58 05.03.2020)
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19 марта в 19:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет лекция на тему: "Рахманинов: парадоксы жизни и творчества". Мероприятие состоится в рамках мультимедийного проекта "Лекторий на Зубовском"*.
Лектор – главный эксперт по фондам Российского национального музея музыки Наталья ТАРТАКОВСКАЯ.

20 марта 2023 года любители музыки готовятся отметить 150-летие великого русского композитора Сергея Рахманинова. Торжества будут носить государственный характер: Указ о праздновании подписан главой государства, план юбилейных мероприятий готовит Правительство РФ. В чем уникальность наследия композитора для мировой музыкальной культуры? Как отразилась в его творчестве главная тема русского искусства – "Россия и ее судьба"? Почему, покинув родину после революции и проведя четверть века (до своей смерти) на чужбине, Рахманинов оставался и остается самым русским композитором?

*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.

Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!

Регистрация: accreditation@rian.ru
Вход по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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