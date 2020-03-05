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2020-03-05T11:52+0300
https://ria.ru/20200305/1568184067.html
В России создали технологию 3D-печати сверхпрочных деталей из металла
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РИА Новости

В России создали технологию 3D-печати сверхпрочных деталей из металла

11:52 05.03.2020
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© Фото : ФПИТехнология 3D-печати сверхпрочных металлических деталей из проволоки создана в РФ
Технология 3D-печати сверхпрочных металлических деталей из проволоки создана в РФ
© Фото : ФПИ
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Технология 3D-печати крупногабаритных металлических изделий с улучшенными характеристиками из проволоки, не имеющая мировых аналогов, разработана в России, заявили РИА Новости в четверг в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
"Фондом перспективных исследований совместно с Брянским государственным техническим университетом разработана аддитивно-субтрактивно-упрочняющая технология 3D-печати крупногабаритных металлических изделий из проволоки. По механическим и эксплуатационным свойствам полученные материалы в 1,5-2,5 раза превосходят изделия, изготовленные из проката с применением классических методов металлообработки", - говорится в сообщении.
© Фото : ФПИТехнология 3D-печати сверхпрочных металлических деталей из проволоки создана в РФ
Технология 3D-печати сверхпрочных металлических деталей из проволоки создана в РФ
© Фото : ФПИ
Технология 3D-печати сверхпрочных металлических деталей из проволоки создана в РФ
В ФПИ уточнили, что новая технология также позволит в 10 раз увеличить скорость печати, она составит 400 кубических сантиметров в час, одновременно в 17 раз будет снижена себестоимость созданных на 3D-принтере металлических изделий.
Сообщается, что в основе новой технологии лежит разработанный метод волнового деформационного упрочнения. В результате наложения проходящих и отраженных волн в монолитном металлическом материале формируется уникальная многослойная армированная структура, обеспечивающая высокую прочность материала, что способствует многократному повышению эксплуатационных свойств.
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"Как показали контрольные испытания, применение технологии при упрочнении броневых листов позволяет снизить их массу на 15-30% при сохранении класса защиты по пулестойкости", - говорится в сообщении.
Отмечается, что напечатанные с применением новой технологии изделия будут особенно востребованы в самолетостроении и космонавтике - интерес к инновационной разработке уже проявляют ведущие предприятия авиастроительной отрасли, госкорпорации "Роскосмос", "Ростех" и "Росатом".
Для создания крупногабаритных металлических изделий разработана модульная установка, позволяющая создавать сложнопрофильные изделия, в том числе биметаллические.
© Фото : ФПИТехнология 3D-печати сверхпрочных металлических деталей из проволоки создана в РФ
Технология 3D-печати сверхпрочных металлических деталей из проволоки создана в РФ
© Фото : ФПИ
Технология 3D-печати сверхпрочных металлических деталей из проволоки создана в РФ
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РоссияФонд перспективных исследованийРоскосмосРостехГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Технологии
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