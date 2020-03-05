В России создали технологию 3D-печати сверхпрочных деталей из металла

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Технология 3D-печати крупногабаритных металлических изделий с улучшенными характеристиками из проволоки, не имеющая мировых аналогов, разработана в России, заявили РИА Новости в четверг в Технология 3D-печати крупногабаритных металлических изделий с улучшенными характеристиками из проволоки, не имеющая мировых аналогов, разработана в России, заявили РИА Новости в четверг в Фонде перспективных исследований (ФПИ)

"Фондом перспективных исследований совместно с Брянским государственным техническим университетом разработана аддитивно-субтрактивно-упрочняющая технология 3D-печати крупногабаритных металлических изделий из проволоки. По механическим и эксплуатационным свойствам полученные материалы в 1,5-2,5 раза превосходят изделия, изготовленные из проката с применением классических методов металлообработки", - говорится в сообщении.

© Фото : ФПИ Технология 3D-печати сверхпрочных металлических деталей из проволоки создана в РФ © Фото : ФПИ Технология 3D-печати сверхпрочных металлических деталей из проволоки создана в РФ

В ФПИ уточнили, что новая технология также позволит в 10 раз увеличить скорость печати, она составит 400 кубических сантиметров в час, одновременно в 17 раз будет снижена себестоимость созданных на 3D-принтере металлических изделий.

Сообщается, что в основе новой технологии лежит разработанный метод волнового деформационного упрочнения. В результате наложения проходящих и отраженных волн в монолитном металлическом материале формируется уникальная многослойная армированная структура, обеспечивающая высокую прочность материала, что способствует многократному повышению эксплуатационных свойств.

"Как показали контрольные испытания, применение технологии при упрочнении броневых листов позволяет снизить их массу на 15-30% при сохранении класса защиты по пулестойкости", - говорится в сообщении.

"Ростех" и "Росатом". Отмечается, что напечатанные с применением новой технологии изделия будут особенно востребованы в самолетостроении и космонавтике - интерес к инновационной разработке уже проявляют ведущие предприятия авиастроительной отрасли, госкорпорации "Роскосмос"

Для создания крупногабаритных металлических изделий разработана модульная установка, позволяющая создавать сложнопрофильные изделия, в том числе биметаллические.