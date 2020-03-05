Глава Адыгеи взял под контроль реализацию проекта "Чистая вода"

КРАСНОДАР, 5 мар - РИА Новости. Глава Адыгеи Глава Адыгеи Мурат Кумпилов взял под контроль реализацию на территории республики проекта "Чистая вода", по которому до 2024 года должно быть построено и реконструировано 38 водозаборов, сообщает его пресс-служба.

На совещании в среду полпред в ЮФО Владимир Устинов заявил, что основным фактором, отрицательно влияющим на качество воды в округе, остается изношенность систем централизованного водоснабжения. При этом, отметил он, региональные власти не в полной мере обеспечивают контроль этой сферы. Так, в прошлом году прокуроры выявили на юге России более 3 тысяч нарушений законодательства о водоснабжении и водоотведении. При этом Устинов отметил, что значительная работа по повышению качества питьевой воды ведется в рамках реализации региональных мероприятий федерального проекта "Чистая вода". Он подчеркнул необходимость применения современных технологий очистки воды в ходе реализации проектов и программ по модернизации систем водоснабжения.

"В рамках проекта "Чистая вода" в республике до 2024 года намечена реконструкция и строительство 38 водозаборов в 50 населенных пунктах, охваченных централизованным водоснабжением. При этом будут внедряться современные методы и технологические решения, устанавливаться станции водоочистки", - сообщает пресс-служба главы Адыгеи.

Со ссылкой на данные Минстроя РФ отмечается, что наравне с Калмыкией и Волгоградской областью Адыгея вошла в число регионов, полностью освоивших средства выделенные на реализацию проекта в 2019 году.

"Мы понимаем важность обеспечения населения качественной питьевой водой. От этого зависит здоровье наших граждан. Я поставил задачу перед ответственными ведомствами обеспечить своевременную реализацию всех запланированных мероприятий федерального проекта", – цитирует главу Адыгеи Мурата Кумпилова его пресс-служба.