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Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
2020-03-05T11:50+0300
https://ria.ru/20200305/1568183988.html
Глава Адыгеи взял под контроль реализацию проекта "Чистая вода"
https://cdn24.img.ria.ru/images/152816/97/1528169733_0:0:2793:1572_1036x0_80_0_0_556b20246ac8ef916d9b2770ff4798e4.jpg
РИА Новости

Глава Адыгеи взял под контроль реализацию проекта "Чистая вода"

11:50 05.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМурат Кумпилов
Мурат Кумпилов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Мурат Кумпилов. Архивное фото
КРАСНОДАР, 5 мар - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов взял под контроль реализацию на территории республики проекта "Чистая вода", по которому до 2024 года должно быть построено и реконструировано 38 водозаборов, сообщает его пресс-служба.
На совещании в среду полпред в ЮФО Владимир Устинов заявил, что основным фактором, отрицательно влияющим на качество воды в округе, остается изношенность систем централизованного водоснабжения. При этом, отметил он, региональные власти не в полной мере обеспечивают контроль этой сферы. Так, в прошлом году прокуроры выявили на юге России более 3 тысяч нарушений законодательства о водоснабжении и водоотведении. При этом Устинов отметил, что значительная работа по повышению качества питьевой воды ведется в рамках реализации региональных мероприятий федерального проекта "Чистая вода". Он подчеркнул необходимость применения современных технологий очистки воды в ходе реализации проектов и программ по модернизации систем водоснабжения.
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"В рамках проекта "Чистая вода" в республике до 2024 года намечена реконструкция и строительство 38 водозаборов в 50 населенных пунктах, охваченных централизованным водоснабжением. При этом будут внедряться современные методы и технологические решения, устанавливаться станции водоочистки", - сообщает пресс-служба главы Адыгеи.
Со ссылкой на данные Минстроя РФ отмечается, что наравне с Калмыкией и Волгоградской областью Адыгея вошла в число регионов, полностью освоивших средства выделенные на реализацию проекта в 2019 году.
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"Мы понимаем важность обеспечения населения качественной питьевой водой. От этого зависит здоровье наших граждан. Я поставил задачу перед ответственными ведомствами обеспечить своевременную реализацию всех запланированных мероприятий федерального проекта", – цитирует главу Адыгеи Мурата Кумпилова его пресс-служба.
По данным властей региона, на сегодняшний день в республике 100% населения обеспечено питьевой водой, в том числе 85,3% – централизованным водоснабжением. В настоящее время, чтобы обеспечить бесперебойную доставку качественной питьевой воды идёт строительство водозабора и магистрального водовода к населенным пунктам Майкопского района и Майкопа.
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Республика АдыгеяРоссияМурат КумпиловМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Владимир УстиновРеспублика АдыгеяОбщество
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