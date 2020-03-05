Facebook призвала сотрудников в Сиэтле работать из дома из-за вируса

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Компания Компания Facebook призвала сотрудников офиса в Сиэтле работать из дома до конца марта, после того как анализы одного из работников дали положительный результат на новый коронавирус , сообщает издание Deadline.

Согласно изданию, в среду компания уведомила сотрудников об обнаруженном случае заражения коронавирусом и рекомендовала работать из дома. Кроме того, сообщается, что офис в Сиэтле будет закрыт до 9 марта.

"У сотрудника из нашего офиса... был диагностирован COVID-19", - цитирует издание представителя компании.

Ранее компания Amazon также порекомендовала своим сотрудникам работать из дома после обнаружения вируса у одного из сотрудников.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.